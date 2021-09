Problemas em casa? A Worten resolve

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre o rebuliço do regresso às aulas e do fim do teletrabalho, aquela reparação que há meses está por fazer tem solução rápida e fácil com os novos planos de assistência técnica.

Uma janela que teima em não abrir, uma máquina de lavar que entrou em greve ou um cano que resolveu rebentar são problemas comuns em qualquer casa portuguesa. E em qualquer família, todos temos um pai ou sogro que é um verdadeiro "faz-tudo". Desenrasca qualquer biscate e está pronto para tapar qualquer buraco. No entanto, no que à nossa casa diz respeito, existem desafios que requerem uma mão amiga e experiente. É precisamente para o salvar nestas situações que nascem os Planos Casa Worten.

Cuidar da casa não precisa de ser um bicho de sete cabeças, em especial se tiver a seu lado a ajuda necessária para resolver qualquer imprevisto. Todas as pessoas, com casa própria ou alugada, podem ter proteção permanente e apenas à distância de um clique ou de um telefonema. Por mais que tente, a torneira não pára de pingar? O frigorífico deixou de refrigerar? É caso para dizer: quando a casa precisa, a Worten Resolve.

O atendimento profissional e especializado que encontra nas lojas, tem agora deslocação ao domicílio para solucionar todo o tipo de berbicachos. Com o regresso às aulas e o fim do teletrabalho, o tempo encurta e a vontade de chegar ao lar para descontrair e aproveitar a família aumenta. Com estes planos de assistência técnica, existe uma solução para todas as idades, carteiras e necessidades com a mesma garantia de qualidade de sempre.

Disponíveis a partir de 3,99 euros por mês, estas soluções são desenhadas à medida de todos os bolsos. Incluem mão de obra, deslocação do técnico e descontos em peças de substituição, mas, ainda mais importante, oferecem uma garantia de um ano aplicável à intervenção. Paz de espírito, conforto e comodidade estão assegurados através da vasta rede de prestadores altamente qualificados da Worten Resolve em todo o tipo de serviços, disponíveis a todo o momento.

Se já está a pensar em tudo o que pode resolver sem ter de ligar ao "faz-tudo" da família, saiba que o processo de adesão a qualquer um dos três planos disponíveis requer apenas alguns minutos e pode ser feito online ou em qualquer loja da marca. Desde assistência técnica de eletrodomésticos à intervenção de urgência 24/7, como a abertura de uma porta teimosa, passando pela manutenção de ar condicionado, basta chamar e a ajuda aparece.