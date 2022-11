Produtos portugueses em destaque na Ásia

Hoje às 10:10 Facebook

O potencial dos nossos produtos agroalimentares, de materiais de construção, casa e infraestruturas ​​​​​​​está a ser promovidos nos mercados asiáticos, nomeadamente no Japão, Coreia do Sul e China.

Foi nos dias 25 e 26 de outubro, nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Porto, que decorreu a primeira ação do Portugal Premium Experience, uma atividade do projeto Next Challenge Asia.

Durante a estadia em Portugal, cerca de 30 representantes do mercado asiático conheceram alguns produtos nacionais das fileiras agroalimentar, casa, materiais de construção e infraestruturas, visitaram empresas portuguesas, participaram em ações de ​​​​​​​networking e workshops, com os temas "O potencial do setor agroalimentar português" e "O potencial dos setores portugueses casa, materiais de construção e infraestruturas (água e energia)", assistiram à conferência "Do made in ao created in - Valor Acrescentado e Sustentabilidade" e estiveram presentes num showcooking que teve como propósito evidenciar de forma prática as mais-valias dos produtos portugueses da fileira agroalimentar.

Esta foi apenas a primeira ação de quatro que estão previstas, sendo que as outras três vão realizar-se no Japão, Coreia do Sul e China, no primeiro semestre de 2023. À semelhança do que aconteceu em Portugal, serão realizadas ações de promoção dos produtos portugueses para convidados empresariais de empresas locais.

Outras das atividades deste projeto são os estudos de mercado, já lançados e cujo download é gratuito. No total são três, um por fileira: agroalimentar, casa e acoplando Infraestruturas e Materiais de Construção, onde é feito um retrato do contexto internacional e da cadeia de valor dos setores, assim como uma análise estratégica de cada um dos mercados asiáticos de acordo com a fileira a que respeitam, uma análise da concorrência com identificação dos principais players e ainda uma definição de modos de entrada e opções estratégicas a tomar no processo de exportação para o Japão, Coreia do Sul e China. Ferramentas e guias digitais, assim como workshops e seminários são outras das atividades deste projeto.

O Next Challenge Asia, promovido pela AEP e cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER, tem como objetivo reforçar a internacionalização das PME portuguesas, através da diversificação de mercados, identificando oportunidades e constrangimentos de acesso a mercados com potencial, como é o caso dos mercados asiáticos.

As ferramentas que precisa para uma decisão mais eficiente

O Next Challenge Asia disponibiliza três ferramentas digitais, que podem ser utilizadas separadas ou em conjunto, e que facilitam o acesso e conhecimento dos mercados-alvo do projeto e apoiam de uma forma transversal o processo de internacionalização. Conheça-as.

Business Intelligence permite fazer a caracterização dos três mercados, comparando e identificando oportunidades e características-chave de cada um, de forma a auxiliar na tomada de decisão.

Business Knowledge permite diagnosticar o nível de preparação atual, no que respeita aos fatores críticos de sucesso, para iniciação de um processo de internacionalização nos mercados-alvo asiáticos. Para isso, os utilizadores respondem a um inquérito sobre seis tópicos essenciais: conhecimento, capital humano, capital relacional, capacidade financeira, reputação e visão internacional.

Business Strategy permite aos utilizadores delinear um plano estratégico individual de abordagem aos mercados, através de um questionário que avalia aspetos essenciais da envolvente interna e externa da empresa e estabelecimento de objetivos a curto e médio prazo. Daqui, resultará uma estratégia de definição de segmentos de mercado, posicionamento e marketing-mix.