Proteção da família no futuro

Porque planear faz parte da vida é cada vez mais natural organizar e contratar o funeral em vida. É uma decisão que protege a família de decisões difíceis e de despesas por vezes inesperadas num momento sempre muito delicado.

Falar sobre a morte e sobretudo sobre o próprio funeral ainda é um assunto tabu. É um tema que a maioria dos portugueses tem dificuldade em abordar de forma natural. No entanto, é um facto que pela lei da vida todos mais cedo ou mais tarde teremos que participar na organização de um funeral, e se quem parte tiver tido a preocupação de deixar tudo tratado, certamente vamos ficar agradecidos por não ter de tomar as decisões difíceis e de não ter a dúvida dolorosa de saber se estamos a fazer da forma que o falecido gostaria que fosse o seu funeral. E a verdade é que em outras países como por exemplo Espanha, França ou Inglaterra, são a maioria aqueles que já têm acordados os termos em que pretendem que seja organizado o seu funeral.

O setor funerário tem vindo a modernizar os meios de atendimento e a oferta de novos serviços e produtos. A Servilusa tem investido em recursos humanos e na formação dos seus profissionais, com o objetivo de contribuir para elevar a qualidade, transparência, profissionalismo e credibilidade do setor. Antigamente preparava-se o funeral juntando dinheiro durante toda a vida, para assegurar que no momento da morte existia capital para o pagamento do funeral. Com o passar dos anos surgiram várias alternativas a esta prática. Num mundo em permanente mudança de mentalidades, a Servilusa criou o Plano Funeral em Vida , uma opção para quem pretende organizar o seu funeral de forma tranquila e com tempo.

Quem opta pela organização do seu próprio funeral sabe que está a libertar a sua família de preocupações, angustias e decisões difíceis num momento delicado como é o falecimento de alguém próximo. O Plano Funeral em Vida é um serviço que vai de acordo com a vontade do cliente, que oferece a liberdade de escolha, garante à família não ter preocupações desnecessárias e permite evitar processos burocráticos associados a um funeral. Um plano que dá a oportunidade de personalizar os detalhes da cerimónia, tornando-a mais íntima e pessoal.