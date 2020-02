Quando as lendas ganham vida – à moda do Porto

Hoje às 00:00 Facebook

Perdidas nos barcos de Pedro Cem (ou será Pedro Sem?), ouvindo a voz da Última Freira e protegendo o coração de dragão de D. Pedro IV, há muitas lendas perdidas pelas catacumbas da cidade do Porto. Mas agora há uma forma de as encontrar.

Cidade não é cidade sem a história e as lendas de quem as habita. O Porto, para além das caves do seu vinho conhecido além-fronteiras, esconde em si tramas - com muita ou pouca fantasia - de amor, guerra ou apenas da sua sociedade que são desconhecidas para muita gente.

Sabe quem foi Pedro Cem, ou "Pedro Sem, que já tudo teve e agora nada tem?", ou a lenda de Miragaia, a Rainha que olhava com tristeza para o local onde foi feliz, ou mesmo até de onde vêm as míticas tripas à moda do Porto?

Para encontrar as respostas a estas e a tantas outras histórias, basta descer até às Furnas da Alfândega do Porto. É lá que, na voz de um filho da terra, Pedro Abrunhosa, se contarão em português as tramas dos seus antepassados em português, e Jeremy Irons, vencedor de um Óscar de "Melhor Ator", fará a narração em inglês, estando também disponíveis traduções em f rancês e espanhol.

Tudo o que precisa de fazer é deixar-se levar por uma aventura única pela história da cidade Invicta - nomenclatura que vai ser explicada também durante esta viagem - que pretende mergulhar nos recantos portuenses. É assente nesta premissa que nasce o Porto Legends - The Underground Experience, que pretende contar 10 lendas ligadas ao Porto e à sua região.

As investigações do historiador Joel Cleto são a batuta que marca o passo deste espetáculo inovador, que pretende absorver os espetadores numa experiência a 360 graus, com a ajuda de 20 telas holográficas, onde as colunas e arcos das furnas darão lugar a uma projeção de video mapping que tomará de assalto o chão, paredes e tetos para contar todas as lendas, criada pelo ateliê OCUBO.

O objetivo é que seja um espetáculo onde o espetador sinta que está a viver a história na primeira pessoa. Para tal, é dada a liberdade para passear pelo espaço, envolvendo-se na magia e na história da cidade. Pode experienciar a tristeza da Rainha Gaia, ouvir o sussurro da última freira ou tentar ajudar o mendigo Pedro Sem, e ser também um protagonista nestas histórias centenárias contadas pelas técnicas da atualidade.

Esta iniciativa, que pode ser visitada de terça a domingo, conta com nove sessões diárias, das 10h às 19h. Para além da vertente do entretenimento e do conhecimento, o Porto Legends - The Underground Experience, conta ainda com um cariz social. Parte da receita de bilheteira vai reverter a favor da Associação O Joãozinho, para a compra de equipamentos para a nova Ala Pediátrica do Hospital de São João, no Porto.