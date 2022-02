Quatro conselhos para comprar um iPhone recondicionado

Hoje às 08:43 Facebook

Mais baratos, ecológicos e igualmente bons. Conheça tudo o que tem de saber antes de investir num telemóvel recondicionado.

Ter o iPhone mais recente e gerir atentamente o nosso orçamento não são duas coisas inconciliáveis. Para os amantes da Apple, existe a solução de comprar equipamentos recondicionados. Contudo, a ideia de investir em telemóveis em segunda mão ainda causa alguma insegurança.

Se está a ponderar investir num telemóvel, mas está inseguro quanto à possibilidade de comprar um iPhone recondicionado, não se preocupe. Descubra algumas dicas para fazer a escolha mais inteligente possível.

O que é um "recondicionado"?

Ainda que a ideia de comprar um iPhone a um preço mais ajustado às suas economias seja bastante apelativa, a palavra que vem logo a seguir - "recondicionado" - levanta algumas dúvidas. Frequentemente, há modelos intocados que são devolvidos passados 14 dias da sua compra. Esta prática não tem necessariamente de ser uma consequência de algum problema do equipamento.

Outras vezes, telemóveis em perfeitas condições não chegam às mãos dos consumidores por serem originários de programas de retomas, renovação de contratos de leasing ou porque estavam em exposição nas lojas.

Para lhes dar uma segunda vida, há empresas que contactam fornecedores internacionais certificados de modo a que os telemóveis lhes cheguem às lojas. É este o caso da iServices, que apresenta aos seus clientes iPhones recondicionados de qualidade e em excelente estado.

Como tenho a garantia de que o iPhone está em bom estado?

Assim que entrar numa das mais de 30 lojas da iServices, vai encontrar uma grande variedade de modelos à sua espera. O seu aspeto novinho em folha não é uma máscara nem é fruto do acaso. Antes mesmo de chegarem às montras, os telemóveis são sujeitos a uma extensa análise para detetar problemas de câmara, som, microfone, botões, ecrã, software, conetividade e conexões.

Caso a bateria apresente um valor inferior a 85% da sua capacidade máxima, será trocada por uma nova. Desta forma, os telemóveis recondicionados só chegam às lojas em perfeitas condições, com o cabo lightning e o carregador de tomada.

Que cuidados devo ter ao comprar?

Na hora de investir num telemóvel recondicionado, é normal que se depare com um termo incomum: Grades. Tal como as certificações energéticas nos frigoríficos, as Grades indicam o nível de qualidade do equipamento. A iServices só vende as Grades A+, A e B, já que as C, D e E não garantem o bom estado do equipamento.

Se for um cliente minucioso e quiser comprar um iPhone como novo, mas a um preço mais acessível, os telemóveis da Grade A+ são ideais para si, pois não têm marcas de uso ou, tendo-as, são praticamente invisíveis. Por outro lado, caso não se importe com uma ou outra marca residual de uso, pode optar pela Grade A, continuando com um telemóvel praticamente intocado. A Grade B também é uma boa opção. Embora inclua equipamentos com riscos visíveis e marcas evidentes, não é nada que não se esconda com uma capa bonita.

Por que devo adquirir um equipamento recondicionado?

Sabia que pode tornar o seu consumo mais sustentável, um iPhone de cada vez? Entre 85% e 95% das emissões de dióxido de carbono são consequência da extração de materiais raros usados na produção de telemóveis novos. Ao comprar recondicionado ou reparar o seu iPhone está a prolongar a vida útil de equipamentos bons que, caso contrário, iriam para aterros. Por isso, opte por soluções amigas do ambiente e mais práticas para a sua carteira.

Comprar um telemóvel recondicionado na iServices sai-lhe muito mais barato do que investir num novo, tendo três anos de garantia caso surjam problemas com o seu iPhone, salvo os casos relacionados com a bateria, onde a garantia se estende por 12 meses. O serviço de reparação iPhone das lojas funciona todos os dias da semana até à meia-noite, demorando apenas 20 minutos a ter o seu iPhone novamente nas mãos. Este serviço está disponível para qualquer iPhone, independentemente de ser em "primeira" ou em "segunda mão".

Conhecendo agora todas as vantagens de ter um iPhone recondicionado, ainda tem dúvidas? Com a iServices, é possível ter o melhor dos dois mundos. Aos melhores preços, vai ter o equipamento que sempre sonhou e ainda ganha um forte aliado para todos os momentos.