"Rainha do Fumeiro" de regresso a Montalegre

Depois de uma última edição em formato digital, mais de 60 expositores aguardam a visita de milhares de visitantes, de 20 a 23 de janeiro, desejosos de recuperar esta saborosa tradição. E também há surpresas online.

Quando foi criada, em 1992, a Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso acolhia 2500 pessoas. Nessa altura, e como ditava a tradição, só quem tinha menos posses é que vendia presuntos e enchidos produzidos em casa, na maioria das vezes às escondidas. Os produtores sentiam-se de tal forma envergonhados em fazê-lo publicamente, que era a própria Comissão Organizadora que ia às suas casas buscar os produtos para serem vendidos na feira.

As mentalidades mudaram e, a partir de 1999, tornou-se possível organizar uma Feira do Fumeiro com todos os produtores presentes, orgulhosos da sua arte e dispostos a partilhá-la com quem a adora. Atualmente, o maior cartaz turístico e cultural do concelho de Montalegre, atraindo, num único fim de semana, mais de 50 mil pessoas.

Organizado pela Câmara Municipal e pela Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, este certame vai já na sua 31.ª edição. E, este ano, depois de todas as limitações, o evento regressa em formato físico, para dar continuidade à sua história, abastecida do melhor que tem para oferecer: presunto, chouriça, alheira, salpicão, chouriço de abóbora, mel, pão, compotas tradicionais, licores e muito mais. De 20 a 23 de janeiro, mais de 60 expositores vão estar no moderno Parque de Exposições e Feiras de Montalegre a mostrar e a dar a provar o seu trabalho de todo o ano.

Já está com água na boca, mas não tem possibilidade de marcar presença este ano? Não se preocupe. É possível fazer parte desta tradição e deliciar-se na mesma com as iguarias gastronómicas disponíveis. Há uma plataforma digital ativa para que nenhum dos seus enchidos favoritos lhe falte. Através da loja online, de forma simples e intuitiva, poderá escolher o seu produtor favorito e ter acesso a todos os produtos disponíveis, encomendar e receber em casa.

Com um cartaz inigualável e muito para provar, a Feira do Fumeiro é a sugestão ideal para este fim de semana. Aproveite e explore ainda a encantadora vila de Montalegre.