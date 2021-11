Resolva a sua dívida: A sua melhor decisão!

Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Tem uma dívida que lhe tem tirado as noites de sono? Nunca pensou estar nesta situação e agora não sabe como sair dela? Chegou a altura de tirar este peso dos ombros para voltar a viver uma vida descansada!

Desde que entramos na fase adulta que a palavra "dívida" é daquelas que não queremos nunca que façam parte do nosso vocabulário, certo? A verdade é que nem sempre conseguimos controlar tudo na nossa vida e, quando damos por isso, já as coisas nos aconteceram. E não tem problema. Ou melhor, este é um problema que pode resolver!

Se tem uma dívida da qual não se consegue livrar ou se sente que a situação está a ficar fora de controlo, com as suas dívidas a consumirem todo o seu plafond, chegou a altura de arranjar a ajuda de que precisa para resolver este problema.

A Resolva a sua dívida é uma empresa fintech, com presença em mais de cinco países, que possui a experiência necessária para aconselhar quem tem problemas financeiros devido a dívidas. Desde o seu surgimento que a empresa já conseguiu ajudar mais de 300 mil pessoas, em todo o mundo, a saldar as suas dívidas sem ter de pedir outro empréstimo. O melhor de tudo é que o conseguem fazer até com grandes descontos.

Este modelo de reparação de crédito é uma alternativa inovadora, que tem obtido sucesso noutros países da Europa e da América Latina, e que permitirá sair de uma dívida que já não consegue controlar e que é responsável pelo fim da sua tranquilidade financeira.

No fundo, a Resolva a sua dívida analisa a situação financeira, para saber qual é o estado da dívida e como podem enfrentá-la. Depois, é altura de os especialistas financeiros estudarem as necessidades de cada cliente e de lhe oferecerem um plano de liquidação 100% personalizado que ainda lhe permitirá poupar para saldar a dívida, ao mesmo tempo que consegue responder a todas as outras necessidades financeiras.

E as boas notícias não ficam por aqui: com este plano de liquidação, será possível saber quanto poupar a cada mês e por quanto tempo. Enquanto poupa, os especialistas negoceiam com os credores para obter um desconto que poderá chegar até 50%. Assim que cada desconto chega a um acordo, é possível utilizar o dinheiro que se poupou mensalmente para cobrir o pagamento da dívida.

Quanto a comissões, por se tratar de um programa no qual se conta com ajuda de especialistas, apenas três comissões são cobradas: uma comissão de abertura da conta poupança, que é equivalente à primeira poupança mensal; uma comissão mensal que permite cobrir a gestão da equipa, correspondente a 45 euros até 10.000€ de dívida no programa; e uma comissão de sucesso que é paga apenas quando a dívida é liquidada e equivale a 15% do desconto negociado.

A decisão de procurar ajuda nem sempre é fácil de tomar. Ainda assim, na maior parte dos casos, é a melhor coisa a fazer. Quer deixar de se preocupar com as suas finanças e começar a ter mais tempo para se preocupar em aproveitar a vida? Então é simples: resolva a sua dívida!