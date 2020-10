Rumo a uma alimentação mais saudável

Hoje às 13:25 Facebook

Alimentação saudável é um tema cada vez mais urgente e atual. É altura de agir e há quem já faça por isso. A missão é a de reeducar e reordenar o sistema alimentar português.

Dados divulgados pela DGS em 2018 revelaram que 10% da população portuguesa sofre de diabetes, 36% dos adultos sofre de hipertensão, 57% são obesos e a estes valores ainda se juntam os das crianças: 30% tem excesso de peso e 12% são obesas. O cenário está exposto e mais do que nunca torna-se urgente adotar hábitos alimentares saudáveis. O primeiro passo começa na disponibilização de alimentos mais equilibrados, a preços acessíveis.

É precisamente neste sentido que o Continente tem traçado o seu caminho. Com uma imagem renovada e aproximadamente 200 referências, a marca Continente Equilíbrio afirma-se como uma gama de produtos nutricionalmente equilibrados - e a um preço acessível -, o que tem permitido a todos os seus clientes fazer opções alimentares para uma vida mais saudável. Desde 2019 já foram melhorados a nível da composição nutricional mais de 150 artigos da marca Continente, reduzidas 75 toneladas de sal em produtos como batatas fritas, polpas de tomate e sopas, 500 toneladas de açúcares em iogurtes, bolachas e refrigerantes e 325 toneladas de gorduras saturadas.

Os produtos Continente Equilíbrio têm menos açúcar, sal e gorduras, mais proteínas, fibras, frutas e vegetais e opções integrais e naturalmente mais saudáveis. Para além de tudo isto, todos os produtos são validados pela equipa de nutricionistas da marca, e cumprem critérios nutricionais rigorosos: sem gorduras hidrogenadas, sem óleo de palma e preferencialmente sem edulcorantes, corantes e aromas artificiais.

Aos produtos que conquistaram as preferências dos clientes nos últimos anos - o leite magro, as bebidas vegetais, os sumos 100% fruta, as tortitas de arroz e milho ou os cereais especial silhueta - juntam-se agora 60 novas referências da marca Continente Equilíbrio, das quais se destacam as barras cruas, os iogurtes triplo 0% (0% açúcares adicionados, 0% matéria gorda e 0% adoçantes artificiais), os flocos de aveia finos e grossos, as massas à base de leguminosas e cereais, as sopas sem sal, os doces 0% açúcares adicionados e os gelados 100% fruta. E a prova de todo este sucesso é o facto de a marca estar a crescer 30% em vendas desde a campanha de relançamento de setembro. Isto demonstra a consciência que a população tem desenvolvido no que à alimentação - e ao impacto que esta tem na saúde e no ambiente - diz respeito.

Com foco na alimentação, mas também na relação com o cliente, os esforços da marca não ficam por aqui. Privilegiando a transparência na informação ao consumidor, há mais de 10 anos que o Continente inclui o semáforo nutricional na embalagem dos seus produtos - com indicação da concentração de cada nutriente através de um código de cores, bem como os "zeros" característicos dos produtos. O objetivo é que o consumidor tenha reunidas todas as condições para cada vez mais conseguir escolher de forma informada e consciente!