Saúde oral: definir uma nova agenda no pós-pandemia

"Definir uma nova agenda no pós-pandemia" é o mote da conferência promovida esta segunda-feira pela Ordem dos Médicos Dentistas, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. O debate, com início marcado para as 10 horas, será transmitido em direto nos sites do JN e do DN.

Inserido no programa das comemorações do dia Mundial da Saúde Oral, a conferência contará com convidados da área da medicina dentária, nutrição e políticas de saúde. No centro do debate, estarão as prioridades para a próxima legislatura, nomeadamente quais as formas de colmatar as carências da população em cuidados de saúde oral.

Assim, no Museu do Quartzo, em Viseu, o debate far-se-á em cinco momentos. A abertura contará com intervenção do presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas; do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão; da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas; e da presidente da FDI World Dental Federation, Ihsane Ben Yahya. Seguir-se-á a apresentação do projeto "Comer bem, sorrir melhor", que será implementado nas escolas do primeiro ciclo da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões e que visa gerir o risco de cáries e equilibrar a alimentação diária das crianças dos 6 aos 10 anos.

O primeiro painel será dedicado à "Literacia e Promoção de Saúde: da Alimentação Saudável à Saúde Oral, um benefício conjunto", com moderação de Pedro Araújo, editor-executivo-adjunto do JN. Quando faltarem dez minutos para o meio-dia, haverá um segundo painel sobre "Saúde Oral e Saúde Geral: Uma prioridade para a legislatura 2022-2026?". A sessão de encerramento contará com a intervenção do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales.

Programa | Definir uma nova agenda pós-pandemia

10h00: Abertura:

o Presidente da Câmara Municipal de Viseu e da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Dr. Fernando de Carvalho Ruas

o Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão

o Diretora-geral da Saúde, Drª Graça Freitas*

o Presidente da FDI World Dental Federation, Prof. Doutora Ihsane Ben Yahya

10h30: Apresentação do projeto de Inovação Social- "Comer bem, sorrir melhor":

o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Dr. Nuno Martinho

o Presidente da Mesa do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas, Prof. Doutora Bárbara Beleza

o Representante da Ordem dos Médicos Dentistas, Prof. Doutora Maria Llanes

11h00: Literacia e Promoção de Saúde: da Alimentação Saudável à Saúde Oral, um benefício conjunto:

o Chefe Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar da Direção-geral da Saúde, Prof. Doutor Miguel Arriaga

o Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, Prof. Doutor Nélio Veiga.

o Presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais, Dra. Fátima Duarte.

o Representante da Ordem dos Nutricionistas, Dr. Luís Filipe Amaro

o Moderador: Jornalista Pedro Araújo

11h50: Saúde Oral e Saúde Geral: Uma prioridade para a legislatura 2022-2026?

o Chief Dental Officer, Prof. Doutor António Mano Azul*

o Presidente da Convenção Nacional de Saúde, Dr. Eurico Castro Alves*

o Vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Prof. Doutora Ana Nunes de Almeida*

o Representante da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. José Frias Bulhosa

o Moderador: Jornalista Pedro Araújo

12h30: Encerramento:

o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Sales*.

*Intervenções online