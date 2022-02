Seis presentes para celebrar o amor

Hoje às 07:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No Dia dos Namorados, o amor vai andar no ar e nas prateleiras da Mercadona. Para quem anda numa busca intensa do presente perfeito para surpreender a cara-metade, pode parar. As seis melhores sugestões de São Valentim estão aqui.

O Dia dos Namorados pede romantismo e nada menos do que isso. Mas oferecer um presente nesta ocasião nem sempre é tarefa fácil, e assim que fevereiro inicia muitos casais começam a antecipar a data e a sentir a um misto de euforia e nervosismo em torno desta festividade. "Afinal, o que hei de comprar ao meu namorado ou à minha namorada?"

A pensar nisso, a Mercadona reuniu algumas propostas de presentes para ele e para ela para que nada falhe no dia mais romântico do ano. Perfumes, cremes, maquilhagem, chocolates e espumantes são algumas das sugestões que vão fazer as delícias dos mais apaixonados.

Para as namoradas mais vaidosas, a sugestão passa por um presente elaborado - o lote de perfumaria Rouge. Composto por um batom vermelho-mate, com uma fórmula moderna e um toque sedutor e luxuoso, um verniz com um acabamento encarnado-brilhante e um espelho muito elegante não há como falhar. Mas não é o único! O lote de perfumaria To My love, constituído por uma loção corporal e um perfume em forma de coração, também não.

Para os namorados que gostam de deixar a sua marca por onde passam, o lote de perfumaria CheckMate é ideal. Contém um perfume e um gel de banho para peles normais, com um aroma amadeirado oriental. Além de uma excelente ideia, é superexclusivo, pois é uma edição limitada de São Valentim.

Para os casais mais gulosos, que não resistem a partilhar um doce, há uma tarte feita especialmente para celebrar este Dia, mas que está à venda durante todo o ano nas lojas Mercadona, pois é demasiado saborosa para só se comer uma vez a cada 365 dias! Em forma de coração 3D, tem a cor da paixão e o seu interior é composto por uma base de bolo simples, sob a qual se sobrepõe uma camada de creme de avelã crocante e outra de mousse de nata. Para os amantes de chocolate, há o coração de chocolate de leite em forma de puzzle, perfeito também para quem se complementa tão bem.

E se há uma bebida indicada para celebrar o Dia dos Namorados é o espumante: o favorito para um brinde especial e ideal para uma comemoração a dois. O espumante Vila Paraíso é uma boa aposta, pois é doce e acompanha muito bem com sobremesas. De origem portuguesa, está disponível na garrafeira da Mercadona.

Com sugestões como estas, o nervosismo desaparece e a escolha torna-se mais fácil, podendo sempre contar com a garantia de qualidade Mercadona. E assim pode preocupar-se com o que importa realmente: celebrar o amor.