Seis sinais de gripe que não pode ignorar

Aos primeiros sintomas, ajude o seu corpo a ser mais forte do que o inverno, pois a primavera só chega no fim de março.

Um estado gripal é sempre uma sensação desagradável que tem tudo para atrapalhar o dia a dia. No fim de semana, é sempre bom planear um programa divertido entre família e amigos, mas, de repente, alguém começa com um corrimento nasal ou com um cansaço anormal e o fim de semana fica condenado ao fracasso. O fim do inverno e das temperaturas baixas ainda está longe, por isso, o fim desses sintomas também.

Há sintomas que são chave para identificar o início de uma gripe e que não podem ser ignorados, sob o risco de se tornar algo mais difícil: arrepios sem realmente ter frio, sensação de mal-estar constante, dores musculares ligeiras, apesar de não ter feito esforço físico, cansaço anormal, dores de cabeça mais ou menos intensas e duradouras e uma temperatura acima dos 38°C. Sim, 37°C ainda não é febre.

No entanto, quer se trate de uma criança ou de um adulto, os sintomas do estado gripal podem variar de pessoa para pessoa, porque cada corpo é um corpo. No entanto, quanto mais rapidamente reagir, mais depressa poderá ajudar o organismo a defender-se. Recorra a Oscillo, um essencial que deve ter sempre consigo.

Uma solução como o Oscillo, um medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento desta patologia, proporciona um alívio diário e pode ser tomado por toda a família, até mesmo por crianças pequenas, não provocando nem sonolência nem qualquer outro tipo de efeito secundário conhecido.

Nesses dias a vontade não abunda, por isso tente descansar ao máximo para manter o organismo saudável, beba muita água, opte por refeições saudáveis e equilibradas, mantenha-se quente e confortável, descongestione o nariz duas a três vezes ao dia, para prevenir infeções secundárias, e assegure-se de que o ambiente está sempre ventilado. Juntamente com Oscillo, à venda em inúmeras farmácias e parafarmácias, passará mais rápido do que imagina.

O estado gripal dura, em média, quatro a sete dias e pode ocorrer durante todo o ano, sendo que o pico acontece no outono e no inverno, devido às temperaturas mais baixas. Se se prolongar, deverá consultar o seu médico.

O Oscillococcinum®, grânulos numa embalagem unidose (extrato fluido peptonado de fígado e coração de Anas barbariae dinamizado a 200 K) é um medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento de estados gripais: febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares. Para crianças com idade inferior a 6 anos, dissolver os grânulos em água, devido ao risco de engasgamento. Aconselhe-se junto do seu farmacêutico. Leia atentamente o folheto informativo. Se os sintomas persistirem após 3 dias, consulte o seu médico. O Oscillococcinum® não substitui a vacinação contra a gripe sazonal. Visto 18/05/67947501/GP/001