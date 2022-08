Seja da realeza por um dia em Santa Maria da Feira

Hoje às 10:23 Facebook

De 3 a 14 de agosto entre na máquina do tempo e faça uma viagem até ao passado, revisitando os nove reinados da Primeira Dinastia. Durante 12 dias, assista a espetáculos diários e cortejos históricos, participe nas várias atividades e experiências e transporte-se para uma das épocas mais marcantes da nossa História.

História, património, animação e gastronomia são apenas algumas das palavras que definem a 25.ª edição da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira, que este ano se centra na recriação de episódios históricos da Primeira Dinastia, retratando os reinados que estiveram na origem da fundação e consolidação do reino de Portugal, contando com a presença, em vários momentos, dos 12 reis e rainhas que protagonizaram este período.

A animação diária e permanente concentra-se, este ano, em seis praças distintas: a Praça Nova, a Praça dos Choupos, o Largo do Castelo, o Rossio, a Capela do Castelo e o Claustro do Convento dos Loios. Muita dança, música, percussão, fogo, saltimbanco e teatro é o que poderá ver nestes espaços. Dos espetáculos agendados, destaque também para os "Momentos da Vida D"El Rei", todos os dias às 19h00, com início no Convento dos Loios, recriando diariamente momentos da vida de um rei da Primeira Dinastia.

Reviva a Idade Média com os três espetáculos inéditos de grande formato e que têm como palco privilegiado as margens do rio Cáster. Com novas bancadas e uma maior lotação, os agora cerca de 1 600 espetadores podem assistir, todos os dias, à "Dinastia de Borgonha", pelas 18h00, "Do Amor à Vingança", às 21h30, e "Da Revolta ao Último Reduto, às 23h30.

"Era Uma Vez... a Primeira Dinastia" é outro dos espetáculos que não pode perder. A história dos primeiros reis de Portugal é contada de forma descontraída e hilariante, mas, ao mesmo tempo, pedagógica, a um público especial: o infantil. Imperdível é também a Floresta Mágica, onde tudo pode acontecer. Será uma aventura repleta de amizade, bravura e emoção partilhada com Elfos, Fadas e Elfos.

Este ano, a oferta para os mais novos surge concentrada na zona do Carvalhal e dividida por faixas etárias. No Terreiro dos Infantes podem aprender o saber-fazer dos ofícios mais antigos da história ligados ao quotidiano e também à guerra. A prática de tiro com arco desenvolve-se nos Arqueiros D"El Rei. Já os jogos medievais e tantas outras aventuras concentram-se no Treino dos Escudeiros.

Para participar, viver e sentir mais intensamente a Viagem Medieval pode adquirir os bilhetes-experiência e desfrutar de momentos inesquecíveis. "Trajar em Família" é a nova experiência desta edição que permite a partilha de momentos únicos com todos os elementos da família, trajados e caracterizados à época. "Casar na Viagem" é, sem dúvida, uma experiência memorável, permitindo trocar juras de amor entre casais mais apaixonados, atestadas pelo próprio Rei. A "Visita Guiada com História" transmite, aos amantes da época medieval, uma perspetiva única sobre os feitos do passado enquanto percorrem, sempre acompanhados por um Bobo da Corte, as memórias de locais emblemáticos da Terra de Santa Maria.

A experiência mais emotiva e intensa é "Guerreiro por um Dia", pois possibilita a participação num combate medieval, integrando o elenco do espetáculo bélico de grande formato. Dirigido especialmente a todos os visitantes que não querem perder tempo e explorar ao máximo a Viagem Medieval, o "Freepass Temático" permite a entrada prioritária em todas as áreas temáticas, nos horários e trajetos que desejar. Para os mais novos, há também duas experiências que provavelmente transformarão os seus sonhos em realidade: "Cavaleiro por um Dia" que permite aos mais pequenos vestirem-se a rigor, de capa e espada e "Princesa por um Dia" que concretiza o sonho da maioria das meninas, com um traje medieval, caracterização e penteado de uma verdadeira princesa.

A gastronomia também não é deixada ao acaso e, claro, remete para as tradições medievais: carne de porco e javali assada no espeto, bacalhau desfiado, azeitonas, muitos enchidos, vinho e cerveja são apenas algumas das iguarias que pode degustar, sempre servidas por pessoas trajadas a rigor e em louça típica.

Se o seu sonho sempre foi viver no tempo dos reis e rainhas de Portugal, esta é uma excelente oportunidade para viver essa experiência. Entre no espírito medieval e aproveite cada espetáculo de música, dança ou teatro. Acredite que, assim que entrar no recinto da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, as 2000 pessoas que diariamente trabalham no evento vão levá-lo à Idade Média em apenas alguns minutos.