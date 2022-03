Sem saber como ajudar os refugiados ucranianos? Comece pelo seu "mono"

Hoje às 11:45 Facebook

Vivemos tempos sem precedentes. Ninguém queria nem esperava testemunhar acontecimentos que, um dia, estarão nos manuais de História. Neste momento, toda a ajuda é bem-vinda para reconstruir a vida de quem chega. E esse gesto solidário pode estar escondido na sua arrecadação.

Em apenas três semanas, são já mais de dez mil os refugiados ucranianos que chegaram a Portugal. De acordo com os dados divulgados por Cláudia Pereira, secretária de Estado para a Integração e as Migrações, a grande maioria são "mulheres com duas crianças". E prevê-se que o número de famílias separadas por uma guerra que não escolheram aumente.

Estas mães, avós, filhos e netos chegam apenas com a roupa que têm no corpo. Além das malas que não conseguiram trazer, os seus corações também ficaram. Foram deixados com os entes queridos na Ucrânia, retidos pela Lei Marcial ou por se terem recusado a abandonar o país ao qual sempre chamaram casa.

Perante este desastre, o mundo ficou em suspenso. As notícias diárias sobre o desenrolar e as vítimas da guerra despertaram-nos o desejo de ajudar. Porém, também aumentaram a incerteza. Como ser útil, neste momento? Todos os gestos fazem uma enorme diferença. Especialmente na vida de quem recomeça, ao mesmo tempo que tenta consertar os destroços do que restou: recomeçar uma vida, um lar, uma rede de apoio.

Se tem um eletrodoméstico velho em casa, pode entregá-lo numa loja Worten para que este seja reciclado. Através do programa Worten Transforma, e com base na receita dessa reciclagem, a marca vai doar novos eletrodomésticos e aparelhos tecnológicos a quem mais precisa, sendo que, neste caso, todos os equipamentos serão entregues a famílias ucranianas, para equipar os espaços onde serão acolhidas. O objetivo é dar a todas estas pessoas os equipamentos essenciais para tornar a sua adaptação ao País a melhor possível.

Esta iniciativa é mais um passo em frente no caminho da solidariedade que o programa Worten Transforma tem desbravado. O programa já recebeu mais de 66 mil toneladas de "monos" elétricos e eletrónicos. Embora esses equipamentos parecessem obsoletos, quando estavam fechados na nossa casa, tinham uma missão escondida: serem reciclados, para que, com isso, a Worten pudesse doar, a milhares de instituições nacionais, mais de 24 mil novos equipamentos.

Desde o lançamento do Worten Transforma, em 2009, este apoio da marca já se traduziu num investimento superior a 2,3 milhões de euros, melhorando a vida de 680 mil utentes. E, agora, vai levar um pouco de esperança a quem a guerra já tirou tanto.