Sete coisas que estão a faltar à sua rotina de barbear

Já pensou porque fica com a pele irritada e ferida depois de fazer a barba? Barbear é um importante momento de autocuidado. Por isso, é essencial ter o ritual certo para a sua pele.

Há regras universais que os homens sabem. Uma delas é que fazer a barba não é brincadeira. E não, a barba não pode ser feita de qualquer maneira, a menos que pele vermelha e inflamada seja o resultado pretendido. Todavia, por descuido ou falta de tempo, há sempre maus hábitos que são repetidos. Descubra os comportamentos a evitar e quais precisa de adotar de modo a conseguir a pele (e a barba) dos seus sonhos.

Não faça tudo à pressa

Fazer a barba de manhã, quando estamos apressados para chegar ao trabalho, não é boa ideia. Este é um ritual que requer tempo e atenção ao detalhe. É também um momento em que nos devemos concentrar apenas no que estamos a fazer, relaxando os músculos e a mente. Os minutos que temos para nós são escassos. Tire o máximo de cada um deles!

Nem tudo serve para um rosto limpo

É verdade, nem sempre as lâminas velhas e as espumas do ano passado fazem o truque. Todos os tipos de pele pedem cuidados específicos e qualquer rosto merece o melhor tratamento possível. Por isso, um painel masculino internacional aliou-se à Rituals para desenvolver uma coleção especialmente pensada para cumprir as necessidades da pele dos homens.

Assim nasceu a Homme, uma gama de produtos essenciais para rosto, corpo e barba bem tratados. Os produtos da Rituals Homme são resistentes ao suor e fornecem um barbear suave, como sempre deveria ser. A hidratação e revitalização do rosto são fornecidas através de uma fórmula inovadora e baseada no melhor que a natureza tem para nos dar: vitaminas E, C e B3, bem como peptídeos, ginseng, óleo de argão e aloé vera.

Comece sempre pela esfoliação

Um passo muito importante do barbear, porém esquecido, é a esfoliação. Antes de remover qualquer pele do rosto, precisa de limpar os poros e remover as células de pele mortas. Desta forma, previne o risco de aparecerem pelos encravados. E é muito fácil fazê-lo. Basta usar o Homme Esfoliante de Rosto Charcoal uma vez por semana. Com os poderes de limpeza e os aromas envolventes e suaves aos quais a Rituals já nos tem habituado, evita o surgimento destas feridas desagradáveis.

Nunca arranque pelos à força

Para fazer a barba, não deve precisar de força. Ainda que exista um ou outro pelo mais complicado de sair, deve tentar fazer a barba novamente, aplicando o creme na zona pretendida. E, de preferência, usando o Homme 2-em-1 Creme de Barbear, de modo a que consiga ter a melhor experiência de barbear possível. Desta forma, hidrata e previne irritações e cortes. Tudo enquanto consegue um desenho de barba incrível.

Esquecer o pós-barba está fora de questão

O ritual não pode e não deve terminar quando a cara já está livre de pelos. Na verdade, o pós-barba é tão importante quanto o que faz durante o barbear. Por essa mesma razão, o after-shave é um must have no armário de qualquer homem. E, falando nesta loção tão essencial, não podemos passar sem lhe recomendar produtos como o Homme After-Shave Soothing Balm, com Ginseng e Complexo de Hidra. Esta junção rica permite-lhe acalmar e refrescar a pele do rosto, evitando sensação de irritação.

A chave é hidratar

Já deve ter percebido até agora que a hidratação é o mais importante para conseguir um barbear perfeito. A boa notícia é que a Rituals também percebeu a missão deste passo no ritual de fazer a barba. Neste sentido, desenvolveu o Homme Creme de Rosto 24H Hidratação com vitamina C e complexos de peptídeos. Com este pequeno grande aliado, preserva uma sensação de frescura e revitalização durante todo o dia.

Acompanhe o crescimento da sua barba

Se o ritual não termina quando tira o último pelo da face, também é verdade que não deve cuidar da barba apenas quando a vai fazer, mas sim quando a deixa crescer. Esta requer muito mais paciência e trabalho diários. Nomeadamente, através da aplicação de produtos como o Homme Óleo de Barba, que permite hidratar e suavizar os pelos, bem como cuidar da pele por baixo dos pelos, que acaba por ser esquecida quando mantemos a barba durante umas semanas. Através do óleo de argão e vitamina E, terá uma camada de proteção na sua barba e da pele por baixo. Com este óleo - bem como toda a coleção Homme da Rituals - tornará o barbear no ritual mais completo e importante da sua rotina.