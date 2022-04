Sete conselhos para manter os seus olhos saudáveis

Hoje às 09:03 Facebook

Como prevenir é sempre melhor que remediar, há uma série de cuidados que pode e deve ter para uma visão saudável e para reduzir problemas futuros. Além disso, há que estar atento e, ao mínimo sinal, procurar ajuda especializada.

Pode pensar que não tem nada a ver, mas a alimentação é muito importante para a saúde ocular: "Fruta, legumes e verduras fornecem vitamina A, C, luteína e antioxidantes. Peixe, cebola e alho fornecem ómega-3, vitamina A, B6, B12, D e E", explica o optometrista António Morais.

E os ecrãs? Durante quanto tempo se podem utilizar sem prejudicar a visão? Segundo António Morais, o problema não é a duração, mas sim o facto de serem horas seguidas a fio. Foi por isso que surgiu a recomendação dos 20/20/20, ou seja, "a cada 20 minutos parar 20 segundos e olhar para objetos na distância de 20 pés, cerca de seis metros".

A iluminação também é de "extrema importância", pois o ambiente "deve estar iluminado de forma homogênea e sem causar reflexos excessivos nos ecrãs".

Quando pensamos nos problemas causados pela exposição solar excessiva, lembramo-nos sempre da pele e da necessidade de utilizar sempre protetor solar. Esquecemo-nos que "os olhos também sofrem com os raios UV e a sua proteção é igualmente importante. Pois tanto os raios UVA como os UVB conseguem passar pela atmosfera terrestre e serem absorvidos pelos meios oculares. Mesmo numa situação de céu nublado a luz visível pode não passar, mas os raios UV passam". Por isso, o aconselhável é ter sempre uns óculos de sol consigo.

Na escolha dos óculos é importante que obedeçam aos requisitos obrigatórios de proteção. Depois, e dependendo do ambiente solar em que os vai utilizar (por exemplo para conduzir, ir à praia ou à neve), é possível escolher os óculos dentro de cinco categorias, que vão de zero a quatro, sendo que o quatro será o mais escuro. Todos estes podem ser polarizados, para uma utilização ainda mais confortável.

Coisas tão simples como no trabalho efetuado em secretária ou similar ter o cuidado de "ter uma postura corporal adequada (costas direitas e ecrã ligeiramente mais baixo que a cabeça) e levantar-se nos intervalos para fazer uma pausa", podem ajudar bastante a proteger a sua saúde ocular, para além de contribuírem para o bem-estar geral.

A regularidade com que se deve realizar um exame à visão depende de alguns fatores, como a idade ou os antecedentes familiares óticos e patológicos, mas "numa situação normal é aconselhável não esperar mais de dois anos sem fazer uma nova consulta", recomenda António Morais, acrescentando que a necessidade de "alterar a compensação dependerá sempre do estado evolutivo do problema ou até do estado da compensação ótica".

A sua visão é preciosa, cuide diariamente do seu bem-estar visual. Se precisa de usar óculos e o facto de não se gostar de ver com nenhuns é sempre motivo para adiar, deixou de o ser, pois no Alberto Oculista tem a possibilidade de ter óculos feitos 100% à medida. Além da personalização das lentes oftálmicas, também pode personalizar as armações.