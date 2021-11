Todos os cuidados para umas mãos e unhas com resultados de fazer inveja

Hoje às 08:13 Facebook

Não há nada como um serão entre amigas ao mesmo tempo que cuidamos de nós. Para isso, é importante não esquecer que umas mãos bonitas precisam de cuidados, sem nunca esquecer as unhas.

Unhas cuidadas é sinónimo de autoestima renovada. Com cores da estação, nail art associada à época do ano e até tutoriais de manicure, a realidade é que ter as unhas pintadas é uma verdadeira tendência. No entanto, as tendências também precisam de atenção e com as diferentes técnicas utilizadas e as mais variadas cores que competem com o arco-íris, é igualmente importante contar com explicações de como se deve remover o verniz e cuidar das unhas para um efeito saudável.

As mãos estão expostas a muitos agressores e, nesse sentido, é importante dar especial atenção a uma das partes mais frágeis: as unhas. Os cuidados vão-se refletir na sua saúde e, por isso, não há nada melhor do que cuidar de si no conforto da sua casa ou num serão com amigas, com a certeza de que estão a utilizar os produtos e as ferramentas certas.

Antes de comprar o kit ideal, é importante perceber que o uso contínuo de vernizes, sejam eles normais, semipermanentes ou gel, vai deixar as suas unhas quebradiças e baças. E ninguém gosta de unhas partidas, certo? É por isso mesmo que uma das grandes tendências da próxima geração são as unhas naturais.

Porém, unhas naturais não são sinónimo de unhas sem atenção e, por isso, a Mercadona pensou em si e nas suas mãos e já conta com o kit de manicure perfeito - o Nail Care -, composto por um Gel Revitalizante, uma Base de Cálcio, uma Lima de Fibra de Vidro, um Taco Polidor e um Palito de Laranjeira, que garantem um cuidado integral das unhas.

Num só estojo vai encontrar imensos usos: limar, alisar, definir, polir e dar brilho. Para além de ser fácil de transportar, o kit Nail Care permite incorporar alguns vernizes de unhas e cremes de mãos, caso pretenda fazer um ritual de manicure totalmente completo. A juntar a isso, e depois de terminar todos os produtos, pode dar uma nova vida a este seu fiel amigo para guardar algodões, elásticos ou pequenos complementos de que precise no dia-a-dia.

Já reparou que muitas das publicações que vê na internet falam sobre como fazer as unhas, mas nunca sobre como retirar o verniz da forma mais adequada? A realidade é que para o conseguir fazer é necessário ter produtos específicos para o efeito. A pensar em si, a Mercadona também tem uma gama de removedores de verniz que se ajustam às suas necessidades. Assim, numa só ida ao supermercado vai conseguir comprar tudo o que necessita para um resultado de invejar. Com acetona, com acetona pura ou sem acetona, escolher um removedor de verniz vai depender do verniz que utilizou, do tempo, dos materiais disponíveis e, até, do tipo de pele.

E como a Mercadona defende o zero desperdício, o doseador dos removedores tem um sistema bomba que os torna mais práticos, gastando só a quantidade necessária em cada aplicação. Mas que tipo de removedor deve comprar?

Na Mercadona vai contar com três tipos diferentes de removedor de verniz. O removedor de verniz com acetona vai eliminar os vernizes mais habituais e evitar a secura da pele. Para o utilizar deve colocar um disco de algodão sobre o doseador e pressionar levemente até embebê-lo de removedor.

Já o removedor de verniz com acetona pura é adequado para retirar vernizes permanentes. Formulado unicamente com acetona, para o utilizar basta colocar um disco de algodão e, depois de o embebedar no removedor, colocá-lo sobre a unha. Depois, deve envolver a ponta do dedo com papel de alumínio, deixar atuar 10 minutos e eliminar os restos raspando.

Por fim, com o removedor de verniz sem acetona vai conseguir eliminar os vernizes mais habituais, sendo este o mais adequado para as mãos e unhas sensíveis. Para o aplicar basta embebedar o algodão e aplicar suavemente sobre as unhas.

De kit Nail Care e removedor de verniz na mão, a certeza é de que terá umas mãos saudáveis e cuidadas. Não há nada como um ritual de beleza com as amigas, enquanto mete a conversa em dia e cuida de si. A certeza é de que terão um serão para recordar e umas mãos e unhas impecáveis que merecem todo o destaque.