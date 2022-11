Tomorrow Summit 2022: o futuro discute-se aqui

Hoje às 08:44 Facebook

Para que o amanhã seja um produto do talento presente, a Tomorrow Summit 2022 reúne, nos próximos dias 10 e 11 de novembro, vários jovens num encontro sobre tecnologia e inovação.

Começa na quinta-feira a Tomorrow Summit, um evento organizado pela Federação Académica do Porto (FAP) que tem como objetivo juntar estudantes e vários setores da sociedade para discutirem as grandes questões do futuro. No ano em que se celebra o Ano Europeu da Juventude, a pergunta "o que vai mudar e qual o nosso papel enquanto jovens na sociedade em que vivemos?" dá mote a esta quinta edição, que decorre de 10 a 11 de novembro, na Alfândega do Porto.

Os participantes vão encontrar neste evento um ecossistema de inovação, investigação e tecnologia, através de uma plataforma de participação, colaboração e aprendizagem. Com o objetivo de ser um "gerador de sonhos e projetos", na Tomorrow Summit os jovens vão encontrar a oportunidade certa para dar vida às suas ideias e encontrar respostas mais sustentáveis e eficazes para a melhoria das condições de vida.

O primeiro dia arranca com os workshops "O primeiro passo para criar um projeto Blockchain", com Mário Alves, CEO da TAIKAI, e "Segurança de informação e comunicações em dispositivos móveis", com Carlos Carvalho, CEO da Adyta. No período da tarde haverá uma sessão de abertura deste evento, com Ana Gabriela Cabilhas, presidente da FAP, seguindo-se uma masterclass e uma talk denominada de "Emprego: o que esperam (d)os jovens?". Patrícia Oliveira, head of human relations no Continental Advanced Antenna, será responsável pela palestra "Brain Gain, not Brain Drain".

O dia encerra com duas talks: "Resposta tecnológica para o desenvolvimento sustentável", com Ângelo Ramalho, CEO da EFACEC, Filipe Estrelinha, manager da área de recondicionados da Worten - Projeto REUSE, e José Bernardo Parreira, CEO da The Loop Co, e "O que esperar das próximas Ameaças Cibernéticas?", com António Rio Costa, responsável de inovação no Centro Nacional de Cibersegurança, Isabel Praça, professora e investigadora em Inteligência Artificial para a Cibersegurança no ISEP, Luís Valente, cybersecurity manager na Sonae MC, e Noélia Peixoto, chief information security officer na Caixa Geral de Depósitos.

O segundo dia desta cimeira conta com os workshops "Tenho uma ideia de negócio. E agora?", com Ricardo Luz, empresário e presidente da Invicta Angels, e Rui Salgado, sales representative da Hydrumedical S.A., e "O trabalhador do futuro", com João Mendes, cofundador da Associação de Nómadas Digitais de Portugal, e Tiago Carvalho Araújo, CEO da Caos.pro e Work-IN. O ator e apresentador João Manzarra abrirá a tarde com uma masterclass.

"O impacto da tecnologia nos sistemas alimentares sustentáveis", com Duarte Torres, diretor da licenciatura em Ciências da Nutrição na FCNAUP, Manuela Pintado, diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina na UCP, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e da Alimentação, e Tiago Brandão, diretor de I&D e inovação no Super Bock Group, e a palestra "Europa Nossa: utopias entre Gerações" são as talks seguintes.

Perto do fim, decorre a conversa sobre "A transformação digital na educação", com Ana Maria Gala, professora no Ensino Básico na Escola Aprendizes - Active Learning School, Luísa Ribeiro Lopes, presidente na .PT, Vânia Neto, education skills & learning lead na Microsoft, e "O poder da Big Data nos cuidados de saúde", com Filipe Freitas Pinto, chief medical office na Knokcare, Ricardo Afoito, diretor de mercado healthcare na Glintt, e Sara Cerdas, Eurodeputada.

O evento termina com a apresentação do Challenge Tomorrow, um concurso de ideias a pensar na ação da União Europeia por um futuro mais verde, inclusivo e digital, e com a sessão de encerramento com a Presidente da FAP, e João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Inscreva-se, de forma gratuita, na Tomorrow Summit e faça parte desta discussão pelo amanhã. Liderar as novas gerações para agarrarem o seu futuro e marcarem a agenda inovadora são os princípios desta cimeira.