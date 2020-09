Tornar mais fácil o momento da despedida

Hoje às 00:00 Facebook

Honrar a vida de um familiar ou amigo é também permitir que a sua comunidade partilhe o momento em que se diz adeus.

A morte de um ente querido é um momento difícil e passe o tempo que passar nunca é fácil lidar com a situação, até porque não existe uma forma correta de o fazer.

Na era digital em que vivemos parece que nunca estamos sós e resolver alguma situação parece sempre mais simples, uma vez que o digital está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos mais difíceis.

É a pensar nessa simplicidade nos momentos em que não nos apetece pensar muito, que o Jornal de Notícias, através da sua página de Necrologia, estará ao seu lado - diretamente ou através da agência funerária prestadora do serviço fúnebre - para comunicar o falecimento do seu ente querido, assim como o momento de realização das cerimónias fúnebres e das missas póstumas.

Poderá ainda, sempre de forma humana e prática, para além da comunicação do falecimento e cerimónias fúnebres, fazer o agradecimento junto de quem manifestou o seu pesar ou esteve presente no funeral, tendo da nossa parte a garantia de que não irá perder muito do seu tempo nesta altura tão sensível da sua vida.

Para formalizar a nossa colaboração basta contactar através do email gestaoclientes@globalmediagroup.pt, ou através do contacto telefónico 222 096 179, contando de seguida com o apoio de uma equipa que o vai ajudar a comunicar o que deseja da melhor forma na Necrologia do Jornal de Notícias.

Em tempos como estes, soluções que permitam manter a tradição de honrar os entes queridos na hora da despedida, de forma segura e rápida, são certamente um pequeno conforto numa hora difícil.