Tradição, folia e muito samba: eis o épico Carnaval de Estarreja

Hoje às 08:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Já todos ouvimos a expressão "esta vida dura dois dias e o Carnaval dura três". A exceção acontece em Estarreja, onde o Entrudo dura 11 dias. Sim, leu bem, são 11 dias de muita animação.

Está prestes a chegar a primeira grande efeméride do ano, ou pelo menos a mais divertida: o Carnaval. A população de Estarreja sabe a importância desta época e vive-a como ninguém. De 11 a 21 de fevereiro é tempo de sair à rua para "brincar ao Carnaval". Os eventos dividem-se entre o Parque Municipal do Antuã, também conhecido por Sítio do Carnaval, onde decorrem os desfiles e os grandes corsos, e a Praça Francisco Barbosa, ou Espaço Folia.

Este ano, e à semelhança do que aconteceu no ano passado, a Batalha das Flores está de regresso e quem visitar a cidade vai ter a grande oportunidade de a ver colorir-se com a beleza de centenas de flores, inspirada nas antigas batalhas que no começo do século XX deram início à história de um dos maiores e mais antigos cortejos carnavalescos do país.

Os eventos dividem-se entre o Parque Municipal do Antuã, ou Sítio do Carnaval, onde decorrem os desfiles e os grandes corsos, e a Praça Francisco Barbosa, ou Espaço Folia

A foliar desde 1897, o Carnaval de Estarreja, por ser destinado a pequenos e graúdos, tem um programa muito diversificado, do qual fazem parte os corsos carnavalescos, claro, e concertos, espetáculos, espaços de atelier, bem como visitas aos bastidores desta verdadeira "fábrica da fantasia".

O Parque Municipal do Antuã é onde decorrem o Ensaio Técnico das Escolas de Samba, no dia 11 de fevereiro, o Desfile Infantil, um dos grandes pontos altos desta edição, que vai contar com 1.800 participantes, divididos por 14 grupos, o Desfile Noturno das Escolas de Samba, no dia 17 de fevereiro, e os Grandes Corsos, que vão contar com quatro escolas de samba, sete grupos de folia, 12 carros alegóricos e mais de 1000 figurantes, nos dias 19 e 21 de fevereiro.

A Praça Francisco Barbosa, transformada no Espaço Folia, é onde a festa continua com as atuações de Toy e DJ Zé Mix, a 11 de fevereiro, Pequeno David e os Sem Soninho, a 12 de fevereiro, Nel Monteiro a 15 de fevereiro, Samba da Ria, a 17 de fevereiro, Rouxinol Faduncho, a 18 de fevereiro, Funil & Abelhinha, a 19 de fevereiro, e Kumpania Algazarra, a 20 de fevereiro. Estes são só alguns dos nomes que sobem ao palco nas divertidas noites de Carnaval, cujos concertos têm entrada gratuita.

Na noite de 15 de fevereiro, as Marchas Luminosas, uma das manifestações populares mais enraizadas dos festejos, invadem as ruas estarrejenses. Neste "entrudo trapalhão", não faltará a sátira política e social. Já no dia 20 de fevereiro, decorre a Noite de Fantasia, um Baile de Gala que decorre no antigo quartel dos bombeiros.

Alegria, música e muita diversão não vão faltar naqueles que serão, certamente, dias com um ambiente contagiante de muita folia, algo a que Estarreja já nos habituou. Aqui vive-se o Carnaval da folia, o Carnaval de e para as famílias, o Carnaval da comunidade.

Os bilhetes para o Desfile Noturno das Escolas de Samba e para os dois Grandes Corsos, assim como para a bancada do Carnaval Infantil - as entradas para peão são gratuitas -, podem ser comprados online através da plataforma da BOL, na Loja do Carnaval, situada na Praceta do Mercado, ou nas bilheteiras no Sítio do Carnaval, no próprio dia dos eventos.