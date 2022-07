Três razões para visitar o Centro de Portugal

Hoje às 08:42 Facebook

Paisagens verdejantes de cortar a respiração, redes de castelos e aldeias históricas, sem esquecer igrejas, mosteiros e conventos que reúnem a devoção de milhares. Há tudo isso e tanto mais à sua espera este verão.

Se é mesmo isso que procura nestas férias, seja a solo, seja bem acompanhado de amigos e família, há uma região no coração do país que não lhe pode passar ao lado. Ainda não adivinhou de qual estamos a falar? Pois bem, referimo-nos ao inigualável Centro de Portugal, um destino e tanto.

Este é o mote da nova campanha de comunicação do Turismo do Centro. O objetivo é levar os portugueses a descobrir o que faz de Portugal, e em particular da região Centro, uma das mais ricas maravilhas europeias. E há tanto para ver, explorar, andar, pedalar e saber nesta região que une o mar e a serra, o céu e a terra.

O passado que explica o futuro

Sabia que o Centro de Portugal tem diversas aldeias típicas e que cada uma é mais bonita do que a anterior? São 41 as aldeias classificadas como Aldeias de Montanha. Uma delas é a Lapa dos Dinheiros, um verdadeiro paraíso arquitetónico, natural e gastronómico. Aqui poderá refrescar-se nas cascatas com vista para a simbólica Ponte da Caniça.

Já entre a Serra do Açor e da Lousã e dos rios Tejo e Zêzere, encontram-se 27 Aldeias do Xisto. Basta uma fotografia para justificar a visita, incluindo à aldeia do Talasnal. Não se esqueça de dar um saltinho a Monsanto e maravilhar-se com uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal.

Desta forma, falar do Centro de Portugal é falar do Centro do Património Histórico-Cultural de um país repleto de tesouros. Vai descobrir castelos impressionantes, como o de Almourol, mesmo no centro do Tejo. Também será transportado para os tempos dos Templários ao pisar o maravilhoso Convento de Cristo em Tomar. Este último é, a par da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, do Mosteiro da Batalha e do Mosteiro de Alcobaça, Património Mundial da Humanidade da UNESCO.

Em contacto íntimo com a Natureza

Ir ao Centro de Portugal é sinónimo de desligar do stress das grandes cidades. Com serras, áreas protegidas, fauna e flora únicas, os amantes da Natureza vão encontrar o seu lugar ao sol, neste caso à sombra. E quem ainda prefere o rebuliço urbano vai finalmente ficar rendido ao manto verde e céu azul espelhado nos lagos e charcos - dos mais populares aos praticamente desconhecidos - da Serra da Estrela. Uma vez limpa a mente de preocupações, respire o ar puro da Serra do Caramulo, antigamente procurado para curar doenças pulmonares.

É assim que o Centro de Portugal nos ensina a respeitar os desígnios do ambiente e os recursos que ele nos dá. Tanto à superfície - como a grandiosa Mata do Buçaco - como os escondidos ao olhar menos atento. As grutas de Mira de Aire são os maiores diamantes mineiros do país.

Além disso, uma viagem à região também nos permite aprender a preservar o que a nossa Casa comum nos dá. A região do Vale do Côa está também na Lista de Património da Humanidade da UNESCO por bons motivos. Não só contém ecos do passado na arte rupestre que a decora, como também é o lar de centenas de espécies animais e vegetais. Vizinha é a Reserva Natural da Serra da Malcata, o refúgio de um dos mamíferos mais importantes de Portugal: o lince ibérico.

O encontro entre religiões

A religião foi - e permanece - uma parte integrante da vida das populações do Centro de Portugal. Em nome de diferentes crenças ergueram-se os monumentos mais impressionantes que poderá encontrar. Ao estar frente-a-frente à enorme escultura em pedra da Virgem Maria, na Serra da Estrela, é impossível não imaginar o incrível esforço e devoção necessários para a cravar.

Foi a mesma vontade fervorosa de agradecimento que levou à construção de dois dos maiores ex-líbris do Centro: o Mosteiro da Batalha, erguido após a vitória da Batalha de Aljubarrota, e o Mosteiro de Alcobaça, que guarda para sempre o amor eterno de Pedro e Inês. No centro da devoção católica está o Santuário de Fátima, maior altar mariano para o qual se dirigem anualmente milhões de fiéis. De Sul a Norte, a peregrinação segue para Santiago de Compostela, através dos Caminhos de Santiago.

Simultaneamente, o Centro de Portugal foi marcado pelo Judaísmo, cujos fiéis tiveram de viver as suas convicções com medo da Inquisição. Foi justamente em busca de um lugar seguro que se reuniram em Belmonte, atualmente na posse de um património cultural judaico sem igual. Aqui, os visitantes podem contactar diretamente com os membros da última comunidade Criptojudaica da Península Ibérica.

Como vê, podemos dizer com propriedade que o Centro de Portugal é um destino e tanto. Pois há tanto para conhecer sobre a região que é impossível resumir tudo em poucas palavras. Tanta gastronomia, tantas sensações, tanto conhecimento, tanto caminho a percorrer. Não espere mais para mergulhar de cabeça e respirar o ar puro do território com tanto para lhe oferecer.