Três tamanhos, dois designs, uma tecnologia incrível

O processador mais rápido de sempre, a câmara mais avançada até à data, S Pen integrada e bateria que dura até mais do que um dia é tudo o que podemos pedir num único smartphone, ainda por cima com um design épico.

Smartphones há muitos, disso não há dúvidas, mas não existe um único que seja perfeito para todos. Há quem ligue mais ao design, há quem considere que uma boa câmara é tudo ou quem olhe para o software e faça dele prioridade. Para resolver esse problema, a Samsung criou um Galaxy S22 para cada tipo de utilizador.

O Galaxy S22 Ultra é um salto épico na tecnologia de smartphones. Herdando o legado da família Note e mantendo a essência da série Ultra, este equipamento tem o processador mais avançado de sempre num Galaxy. Com quatro câmaras traseiras, que captam detalhes incríveis com um simples toque, e uma frontal, estas são as lentes profissionais mais avançadas até à data, que permitem fazer fotografia e vídeo à noite, através dos novos sensores.

Este é também o primeiro Galaxy S com S Pen integrada, o que possibilita escrever, fazer esboços ou controlar o seu smartphone, podendo transformar facilmente as notas que escreveu à pressa em texto digital. Acha que são demasiadas qualidades para um smartphone e por isso a bateria vai esgotar-se num instante? Engane-se, a bateria de 5000mAh está feita para durar até dois dias com um único carregamento.

Para quem a S Pen não é uma prioridade, mas quer ter, da mesma forma, uma experiência de câmara completamente renovada e inovadora, mantendo uma performance de ponta e um design exclusivo, os Galaxy S22 e S22+ são a solução. Além de esteticamente bonitos, ter um destes smartphones na mão é o mesmo que ter um kit profissional de fotografia. A câmara traseira tripla e a câmara frontal oferecem-lhe uma galeria igualmente cheia de conteúdos dignos de serem partilhados, oferecendo um nível de qualidade nunca antes visto num Galaxy.

Esta gama oferece também a nova geração de 5G e a tecnologia WiFi mais rápida da Samsung, para que possa navegar à máxima velocidade dentro e fora de casa. E, por falar em fora de casa, o ecrã Dynamic AMOLED 2x foi também otimizado para o exterior, oferecendo uma experiência de visualização perfeita, mesmo sob luz solar intensa.

Depois de nos afeiçoarmos muito ao nosso equipamento não faz sentido ficar sem ele. Por isso, os Galaxy S22 foram projetados para durar, tendo sido construídos com os melhores materiais para oferecer a máxima resistência: resistência à água e à poeira, armadura em alumínio e ecrã Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Além disso, o tamanho foi otimizado, minimizando o peso e as armações, de forma a obter um dispositivo mais cómodo e ergonómico, para o trazer sempre consigo no bolso ou na ponta das mãos.