Trinta minutos bastam para resolver "aquela" dor de cabeça

Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

As dores de cabeça podem tornar-se um problema quando queremos manter o nosso dia-a-dia ativo. Já existe uma solução farmacológica capaz de acabar com as dores de cabeça três vezes mais rápido do que outros medicamentos.

Em casa ou no escritório, as dores de cabeça não olham para o local onde nos encontramos. Depois de um dia de trabalho seja à frente do computador ou no atendimento ao público, muitas vezes sentimos aquele desconforto na cabeça que teima em não desaparecer sem ajuda.

A farmacoterapia é, muitas das vezes, a solução para enfrentarmos o resto do dia quando a única vontade é deitarmo-nos num local bem escuro até as dores de cabeça se irem embora. No entanto, isso nem sempre é possível e é nestes momentos que ajuda recorrer a Spidifen EF, um medicamento indicado para o tratamento da dor com várias origens e intensidade, como é o caso das dores de cabeça.

A composição deste medicamento tem como substância ativa o Arginato de Ibuprofeno. Por outras palavras, o Ibuprofeno foi salificado (junto) com a Arginina. Dessa salificação resulta uma redução do tempo necessário para a absorção do ibuprofeno, comparando com outros medicamentos convencionais à base de ibuprofeno. Resumindo, o Arginato de Ibuprofeno vai fazer com que o efeito analgésico se inicie mais depressa. Mas em que consiste o Arginato de Ibuprofeno?

O Ibuprofeno é uma molécula com ação analgésica (combate a dor) e anti-inflamatória, muito eficaz. Além disso, é uma das moléculas com essas características mais bem toleradas pelo nosso organismo. Já a Arginina é um aminoácido - constituinte das proteínas - que, quando se junta ao Ibuprofeno, acelera a sua solubilização e absorção.

Quando as dores de cabeça começam a tornar-se mais intensas, chega o momento de optar por tomar um analgésico. E recorremos muitas vezes ao Ibuprofeno. Porém, o Ibuprofeno convencional demora a dissolver-se na água, e só pode ser absorvido pelo nosso organismo depois de se dissolver. Por isso a sua absorção é lenta, assim como o início da sua ação.

Já o Ibuprofeno salificado com Arginina (Spidifen EF) vai absorver-se mais depressa e proporcionar um alívio rápido da dor. A diferença entre o ibuprofeno convencional e o Spidifen EF é que o primeiro precisa de 90 minutos para o Ibuprofeno atingir a concentração máxima na corrente sanguínea e o Spidifen EF necessita apenas de 30 minutos.

O Spidifen EF é um medicamento que não está sujeito a receita médica e que se vende exclusivamente em farmácias, sendo indicado para adultos e adolescentes com mais de 12 anos. Para além disso, um dos seus principais objetivos é resolver rapidamente as dores para que possa voltar à sua vida normal.