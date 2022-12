Tudo o que precisa para o Natal mais mágico de sempre

Brandstory Hoje às 08:40 Facebook

Nenhuma outra altura do ano tem a magia natalícia. Das decorações às iluminações, dos presentes aos reencontros, tudo ganha um novo brilho. Para que o Natal deste ano se torne ainda mais inesquecível, há algumas coisas que pode acrescentar na sua mesa e no seu sapatinho e a Mercadona pode ajudar.

Por esta altura, é bem provável que já tenha a sua casa decorada a preceito, as crianças da família já estão, certamente, a ultimar a carta ao Pai Natal, enquanto os adultos vão fazendo check nas listas de presentes e supermercado. Tudo se começa a compor para todos juntos festejarem a quadra mais mágica do ano.

Os dias com mais significado e simbolismo desta quadra são os 24 e 25 de dezembro e, se pensarmos bem, uma grande parte destes dois dias são passados em volta da mesa. É lá que se confraterniza, se colocam em dia as novidades e se partilham as memórias do passado. Como tal, não podemos descurar a decoração da mesa de Natal, mas, acima de tudo, não podemos descurar a ementa.

A pensar nisso, a Mercadona fez uma seleção de produtos imprescindíveis que vão facilitar a vida do Chef lá de casa, são produtos de qualidade, para não complicar e acertar facilmente. O produto estrela, que pode ir já comprando, é o Presunto Reserva. É ele que dará um toque especial na sua mesa de entradas, mas só se ao lado estiver um Queijo Amanteigado Ovelha Intenso, com uma textura cremosa e sabor intenso, não há quem resista. Junte uns pastéis de bacalhau e fica com a mesa das entradas pronta.

O produto mais importante de toda a época natalícia é, claro, o bacalhau. Consoada que é consoada tem de ter bacalhau à mesa. Assado, cozido, à brás, à gomes de sá, já toda a gente reinventou o bacalhau na noite da consoada, mas ainda ninguém o tirou da ementa. Os tempos não estão para desperdícios e se a roupa velha já era um costume de antigamente, agora mais do que nunca, no dia 25, este prato também faz parte do menu. Aqui entre nós, há até quem diga que prefere este prato àqueles acabados de fazer.

A acompanhar, dos queijos aos enchidos, sem esquecer a carne e o peixe, tem de estar o Vinho Tinto Meio Escudo Reserva, é perfeito para qualquer ocasião. A refeição só termina quando à mesa chegam as irresistíveis sobremesas e doces. Uma das mais típicas sobremesas portuguesas é a aletria com canela, simples de fazer e nunca tem como falhar. Os Bombons Cocolizze, com sabor a coco, são um clássico do Natal Mercadona e uma coisa é certa, quem come um, não fica por aí. Por fim, mas não menos importante, o bolo-rei, não fosse ele o rei da mesa de Natal.

Quando chegar a altura de abrir os presentes, surpreenda que mais gosta. Como? Com uma destas sugestões bem cheirosas. Para ela, Amor Intense, com fragrância e creme corporal hidratante. Para ele, Fuerza Intense. Por último, o lote infantil Unicorn Power. Não deixe nada ao acaso. Cada Natal é mais um que escreve na sua história, é mais uma memória que fica. Faça deste o seu Natal mais especial.