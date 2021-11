Tudo pelos seus animais para uma saúde e bem-estar assegurados

Hoje às 14:23 Facebook

Os amigos cuidam uns dos outros e, por isso, devemos retribuir o carinho que nos dão. Com os animais de estimação não é exceção, sendo importante garantir que tanto o dia-a-dia como os imprevistos estão assegurados.

Os nossos animais de estimação não são apenas uma companhia. Fazem parte da família como se fossem filhos e irmãos de sangue, são eternos confidentes, melhores amigos e ombro que, apesar de não falar, está sempre pronto para ouvir e apoiar nos melhores e piores momentos.

E temos provas vivas de que os animais de estimação são mais do que uma mera companhia. Durante o tempo de confinamento, a adoção de animais de estimação aumentou, sendo reconhecida a preocupação em vê-los saudáveis e acarinhados. Com tudo o que nos dão, e como as relações devem ser alimentadas por ambas as partes, nunca é tarde demais para retribuir. E isso passa por manter a saúde e bem-estar dos nossos cães e gatos assegurados em qualquer momento.

Para isso, a all4pets lançou o seu seguro de saúde e bem-estar, um serviço que vai ao encontro das necessidades tanto do animal como do seu dono. O cuidador vai poder optar por um dos três planos: Essencial, Top e Premium. Cada um prevê diferentes coberturas que têm em conta os tratamentos necessários para os animais e as carteiras dos donos.

O plano Essencial não tem limite de utilização nem de idade, oferece uma cobertura de responsabilidade civil e um serviço de assistência disponível 24 horas por dia. Além disto, o tomador do seguro, ou seja, o dono, pode reduzir as despesas rotineiras do seu companheiro de quatro patas, sejam serviços médicos, de bem-estar ou alimentação.

Por outro lado, se está à procura de um seguro animal com coberturas especiais, então o plano Top é o ideal. Este é o plano mais popular do all4pets e oferece uma gama de vantagens exclusivas: vacina anual, assistência 24 horas, desaparecimento e/ou roubo do seu animal e cobertura para casos de internamento e cirurgia.

Se precisa de um plano completo, pode optar pelo Plano Premium, em que a cobertura vai desde as despesas médicas, de enfermagem, exames e medicamentos, até à proteção em casos de desemprego na família.

Além disto, todos os planos têm ainda garantida a responsabilidade civil nos casos em que o animal provoque danos a terceiros, assistência 24 horas e redução de até 50% nas despesas com o animal. A All4pets também pensa na comodidade dos donos, com a possibilidade de adesão online, de forma rápida e segura, com a certeza de que o seu companheiro está seguro e em boas mãos, sem ter de abdicar do tempo em família.

Essencial, Top ou Premium, o plano ideal é sempre escolhido pelo cliente, garantindo que está a optar pelo seguro all4pets feito à medida das suas necessidades, alinhado com o histórico da vida do animal e com o objetivo de oferecer mais comodidade financeira, cobrindo alguns dos serviços indispensáveis à saúde e bem-estar destes fiéis companheiros. E com o all4pets, o seu cão ou gato vai estar sempre seguro e com a garantia de uma vida saudável e feliz.

Todos procuramos viver sem surpresas nem imprevistos e em tranquilidade. Se pensamos em assegurar a nossa saúde, este é o momento de assegurar também a dos nossos companheiros de quatro patas e perceber as vantagens de um seguro que esteja ao nosso lado, ao mesmo tempo que continuamos a criar boas memórias em família.

*Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida