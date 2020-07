Um conforto refrescante

Hoje às 11:56 Facebook

Apesar do desconfinamento gradual, muitas pessoas continuam a trabalhar a nível remoto, fazendo assim da sua casa o seu escritório durante o verão. No entanto, isto não precisa de ser sinónimo de maior calor.

O conforto de trabalhar a partir de casa foi, nos últimos tempos, bastante proveitoso. Acordar mais tarde, ter menos preocupações com horários de transporte e fazer com mais calma as tarefas matutinas foram alguns dos benefícios de trabalhar de forma remota.

No entanto, o verão ainda agora chegou e as temperaturas mais altas ameaçam o nosso bem-estar e, naturalmente, a nossa produtividade. Por isso, o melhor é precaver-se contra todas as ondas de calor e fazer da sua casa o seu oásis, mesmo que seja para trabalhar.

É por isso que ter um sistema de climatização é importante para o ajudar a passar por qualquer onda, seja esta de calor ou de frio. Os sistemas de climatização da Daikin podem ser o aliado perfeito para a sua casa, onde o conforto e o design se aliam num equipamento com uma eficiência energética alta.

A melhor notícia é que pode ser amigo do ambiente. A utilização de energia renovável, onde 80% é adquirida através do ar ambiente e os restantes da eletricidade, ajuda a diminuir o valor da fatura ao mesmo tempo que ajuda o ambiente.

Através das bombas de calor ar-ar, nas quais se inserem os sistemas de ar condicionado, os equipamentos https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/air-to-air-heat-pumps.html" target="_blank">Daikin removem o calor da sua casa e este é expelido para o exterior no verão - fazendo o processo inverso no inverno - permitindo que a sua casa mantenha uma temperatura constante durante todo o ano sem grande esforço. Desta forma, aliando design europeu à tecnologia japonesa, a Daikin proporciona um equipamento que irá durar no tempo, ao mesmo tempo que vão ao encontro da proteção do ambiente.

A tecnologia implementada nos sistemas de climatização da Daikin permite controlar a temperatura através do seu smartphone. Ao ligar o sistema ao Wi-Fi, e através de uma aplicação, poderá controlar temperaturas, horários de funcionamento e consultar os gastos climáticos em cada situação. Com ícones intuitivos, poderá então aceder a diversas funcionalidades e controlar até 50 unidades.

Se o seu velho aparelho de ar condicionado já não condiz com a decoração da sua casa, certamente também já não corresponde às atuais inovações tecnológicas que permitem uma redução significativa do consumo de eletricidade. A Daikin oferece um enorme conjunto de soluções que se adequam a qualquer ambiente sempre conciliando tecnologia de topo com design elegante.

Trabalhar em casa agora já não precisa de ser um inferno. O conforto pode ser colocado em primeiro lugar, quer seja nos tórridos dias de verão ou na brisa do inverno.