Um destino em estado puro

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Num momento em que apetece tirar um tempo, refletir em situações positivas e relaxar, a boa notícia é que pode fazê-lo, sem sair do país.

Durante dois meses, ficámos confinados às quatro paredes. Acabámos por conhecer melhor do que ninguém os cantos da casa, os sítios onde se apanha melhor wi-fi, de que forma se podem fazer videoconferências com o menor ruído possível ou como entreter uma família inteira quando já se jogou todos os jogos de tabuleiro possíveis.

É preciso, nesta altura, ar puro. Ar puro para respirar e pensar melhor, para dar ritmo às pernas que tanto tempo estiveram paradas, para relaxar e para conhecer um pouco melhor o que de bom tem o país. Isso nem sempre é possível nas cidades apinhadas, onde todos vão aproveitar o tempo para estar na rua e andar. Mas há um local onde poderá observar a natureza por um outro olhar que, se calhar, nunca teve. E não é preciso sonhar com os Alpes franceses ou suíços. Há um paraíso natural bem à espreita em Portugal, que só é associado ao inverno, mas que tem inúmeras atividades por descobrir, mesmo no verão.

Na Serra da Estrela poderá andar sem se cruzar com multidões e que pouco foi alterada pelo homem, tendo oportunidade de se ligar à natureza no seu estado mais puro.

Desde dormir sob as estrelas e com um horizonte idílico num glamping, a passear em família pelas aldeias históricas que se encontram no sopé da montanha, aos piqueniques e aproveitar a natureza pelas praias fluviais, reservas e parques naturais e realizar os percursos pedestres para colocar um pouco mais de aventura nas suas férias - descobrindo assim parte dos vários quilómetros de trilhos, a Serra da Estrela acaba por ser um local heterogéneo e perfeito para toda a família.

Pode aproveitar para colocar as aulas de geografia em prática e descobrir espécies de flora e fauna únicas no Estrela Geopark, que recentemente ingressou na rede Geopark Mundiais da UNESCO, ou apreciar a boa gastronomia com produtos locais. Imagine ao fim do dia, um bom vinho das 3 regiões vitivinícolas Beira Interior, Dão e Douro, ladeado de um pão tradicional demolhado em azeite da Beira Interior e, para acompanhar, um belo queijo ou, se preferir, requeijão da serra e doce de abóbora. E por que não experimentar os enchidos, o cabrito e o borrego assados? Ou por que não passar um dia nos cerejais do Fundão e colher este fruto de ouro nacional?

Há uma iguaria para todos os gostos, e se quiser saber mais existem diversos espaços museológicos e interpretativos, como é o caso do Museu do Pão, Queijo e Azeite, que permitem ir mais além na experiência de saborear um bom petisco no território.

No novo site pode escolher um dos roteiros que pensamos para si. Um dos Roteiros Sensações e Sabores leva-o durante 3 dias pelos municípios de Fornos de Algodres, Gouveia, Celorico da Beira, Trancoso e Pinhel. Começa por aprender a confecionar o pão de urtigas em Fornos de Algodres. Almoça em Folgosinho. No segundo dia a aldeia histórica de Linhares da Beira e o seu castelo estão à sua espera. Ao almoço vai ao solar do Queijo da Serra da Estrela comer um verdadeiro e saboroso DOP. Ao terceiro dia perca-se no centro histórico de Trancoso, seguindo-se a prova de vinho do concelho de Pinhel. Imperdível.

Muito mais do que paisagem

As férias sempre serviram para recarregar baterias. A preocupação com a saúde e bem-estar tem vindo, no entanto, a aumentar. Adotar um estilo de vida saudável começa aqui.

Nas Beiras e Serra da Estrela encontra um vasto conjunto de SPAs - alguns deles ligados às estâncias Termais - de excelente qualidade, vocacionados para o relaxamento do corpo e da alma. O ambiente puro e de paz que aqui se vive, a tranquilidade sublime das nossas gentes e ambientes são o plano de fuga perfeito ao stress do quotidiano. Deixe-se encantar pelos SPAs do Fundão, Seia e Fornos de Algodres, as massagens e banhos quentes na Covilhã e Guarda, as estâncias termais de Manteigas e Sabugal e os tratamentos relaxantes de Belmonte e Mêda.

Mas, a zona das Beiras e Serra da Estrela é muito mais do que um local de descanso: é cultura, desporto, natureza, bem-estar e gastronomia. Quem visita certamente não fica indiferente porque encontra um pouco da sua história por qualquer um dos locais, quer devido aos cheiros e sabores, quer devido às histórias contadas, que tanto fazem lembrar aqueles contos de pais e avós, tornando deste local também um pouco da sua casa.

Este Verão pode aproveitar e fazer a Rota dos Castelos. Comece o itinerário pelas aldeias de Castelo Mendo e Castelo Bom, até parar na Aldeia Histórica de Almeida. Na saída, castelo Rodrigo acompanha-o no seu caminho para visitar a aldeia cor de barro. Chega a Pinhel, perca-se ali, começando por Cidadelhe.

Não pode deixar de lado a terra natal de Pedro Álvares Cabral. O navegador e explorador português que descobriu oficialmente o Brasil partiu, verdadeiramente de Belmonte. A vila medieval de herança judaica dos últimos judeus sefardistas em Portugal, está lá quase intacta para o receber. As ruas e casas com uma vista deslumbrante sobre a encosta oriental da Serra da Estrela. Até o nome pode vir daí - um monte belo ou um belo monte. Situado no topo da colina está o castelo que foi construído no Século XII - monumento nacional em 1927 - foi a residência da família Cabral. Agora tem um anfiteatro que recebe espetáculos e a antiga Torre de Menagem expõe itens encontrados nas escavações no local. É ali em Belmonte que está também o Museu dos Descobrimentos, onde se pode viajar de forma interativa pelos 500 anos da descoberta do Brasil.

Há muito para ver na Serra da Estrela, que tem um mundo inteiro para descobrir, tanto no real como no imaginário, podendo contar a sua própria história. O novo website, com promoções até 30%, poderá abrir o apetite, no entanto nada melhor que descobrir por si. Porque a Serra da Estrela e as beiras trazem consigo memórias históricas, mas terá sempre oportunidade para criar as suas nesses vales.

Sentir e Viver a Serra da Estrela - um destino em estado puro - é trazido até si pela Comunidade Intermunicipal da Beiras e Serra da Estrela. Esta associação de âmbito territorial visa, em estreita articulação com a Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no âmbito do Projeto "Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal", cofinanciado pelo Portugal 2020, Centro 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, a realização de interesses comuns aos 15 municípios que nele estão integrados: Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.