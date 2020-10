Um inverno quente e confortável, sem ter de voar para os trópicos

Hoje às 00:00 Facebook

Para muitos o Inverno é sinónimo de casa, mãos e pés frios. No entanto, este inverno está pronto para ser diferente, mais quente e mais acolhedor, através de uma ajuda extra, garantindo todo o conforto para a família.

O inverno está a bater à porta e um dos principais cuidados a ter antes do mesmo chegar é garantir que a sua casa está quente o suficiente para se sentir confortável enquanto trabalha a partir de casa ou enquanto passa as tardes de domingo no sofá, evitando os pés gelados, um dos grandes problemas de todos no inverno.

Para a sua casa estar quente e acolhedora sem custos elevados, é altura de trocar a sua caldeira pela bomba de calor Daikin Altherma R HT de alta temperatura, uma vez que as bombas de calor são a solução mais eficiente do mercado para o aquecimento central e produção de água quente sanitária.

A maior parte da energia utilizada para o aquecimento da sua casa provém do calor existente no ar exterior, sendo, por isso, uma tecnologia considerada renovável e limpa. Assim, com uma bomba de calor, os custos com a fatura de aquecimento e água podem diminuir até 70%, garantindo uma temperatura igualmente confortável para se sentir à vontade dentro de casa sem andar com as mantas atrás.

A Daikin Altherma R HT de alta temperatura é também a solução ideal para substituir a sua caldeira, dado eliminar a necessidade de gás/gasóleo em casa, e os gases de combustão associados, tornando a bomba de calor uma solução mais limpa, segura e amiga do planeta.

Para além disso, não vai sentir a necessidade de fazer obras em casa para substituir os radiadores existentes, dado que esta bomba de calor tem características únicas que lhe permite produzir exatamente as mesmas temperaturas de água quente que atualmente a sua caldeira produz.

O seu funcionamento está sempre assegurado mesmo nos dias mais frios, dado que a sua unidade exterior consegue retirar o calor do ar exterior mesmo a -20ºC e introduzi-lo dentro de sua casa de forma muito eficiente.

Já pensou o que seria aquecer a sua casa e, ao mesmo tempo, poupar na sua fatura de aquecimento? Com a campanha de Aquecimento da Daikin na compra da Daikin Altherma R HT de alta temperatura, vai conseguir reduzir a fatura energética e aumentar todo o conforto, aproveitando ainda os 20% de desconto promocionais.

A juntar a isso, vai ainda beneficiar de um voucher de 330€ para utilizar em serviços técnicos Daikin ao registar a sua bomba de calor no portal Stand By Me. Assim, vai conseguir, entre outros serviços disponíveis, obter um contrato de manutenção com o qual beneficia de uma extensão gratuita de garantia total de 5 anos.

Mas não fica por aí. O Governo lançou o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis que procura apoiar pequenas obras em casa anteriores a 2006, comparticipando 70% do investimento para a realização das mesmas.

A instalação de equipamentos de aquecimento como a bomba de calor Daikin Altherma R HT de alta temperatura, são alguns dos sistemas abrangidos por este Programa que pretende tornar acessível a todos os portugueses o acesso a tecnologias renováveis, mais limpas e eficientes que oferecem o máximo conforto dentro de casa, com o mínimo custo de funcionamento e o mínimo impacto para o Planeta.