Um pesado à medida do seu negócio

Longas viagens precisam de conforto e segurança. Confiar em quem está atrás do volante é importante, mas conduzir um pesado galardoado poderá ser a chave que faltava para aumentar a confiança nas estradas e nos negócios.

Se há profissão que não parou durante os tempos de pandemia foi a de motoristas de pesados. Graças a eles, comida, outros bens essenciais, medicamentos e, principalmente, materiais de proteção individual foram distribuídos quer a nível nacional como internacional, garantindo assim o conforto e segurança de todos aqueles que podiam ficar em casa.

Mas para além de colocar à prova a resiliência dos motoristas profissionais, este período excepcional colocou também à prova a qualidade dos veículos pesados, a sua capacidade de oferecer o máximo conforto, segurança, e viabilidade económica para as empresas que os usam todos os dias.

A pensar nisso mesmo, a Ford Trucks, presente em Portugal desde setembro de 2019, tem vindo a responder a todas as necessidades dentro do setor, oferecendo diversas soluções para que a sua frota de camiões esteja sempre protegida. Para além da qualidade do material que compõe o camião, tem ainda à sua disposição diversos serviços, entre eles a formação dos seus motoristas, através da Ford Driving Academy, ajudando-os a melhorar as habilidades de condução, adaptando-se às estradas e a veículos mais modernos.

Por outro lado, oferece também uma rede Wi-Fi a bordo, permitindo aos motoristas acompanhar todos os momentos da sua família, da sua série ou então todas as informações necessárias para fazer a sua viagem da forma mais tranquila possível. A juntar a tudo isso, dispõe ainda de uma garantia de três anos, com quilometragem ilimitada, disponibilizada em centros de assistência autorizados FordTrucks, o que tranquiliza também qualquer gestor de frotas.

A Ford Trucks disponibiliza ainda veículos para qualquer tipo de necessidade que tenha, sempre com a melhor qualidade. O Ford F-MAX não é exceção e venceu o Prémio de Camião do Ano em 2019. Apesar de o projeto ter demorado cinco anos a ficar concluído, com 500 engenheiros a trabalhar no mesmo, o esforço compensou: com uma cabine de 2,5 metros de largura, 2160 mm de altura entre o chão e o tejadilho e ainda 260 mm de ajuste de banco, o F-MAX tem como foco o conforto do condutor. O modelo foi projetado de forma a evitar a entrada de água e poeiras dentro da cabine e permite um melhor aproveitamento do espaço interno. Desta forma, proporciona ao motorista um espaço interior amplo, ergonómico e com um bom nível de acabamento.

Mais tecnológico, com um motor mais potente e com elevados níveis de eficiência, o F-MAX torna a condução mais segura. As dores de costas são também amenizadas devido ao apoio lombar e ao tecido respirável de alta qualidade. Para além disso, terá mais espaço para guardar os seus pertences e ainda um frigorífico, de forma a preservar melhor os seus bens essenciais.

Numa altura em que cada vez se dá mais valor a esta profissão é necessário também dar as ferramentas certas para um melhor desempenho. Ter então uma frota económica, mas que chegue a todos os pontos do país e do mundo poderá ser importante para relançar a economia deste setor, e isso só será possível com um pesado à medida do seu negócio.