Um projeto local com impacto global

No último capítulo das Conversas EQ a mensagem fica clara: há que chegar ao coração das pessoas para que entendam a importância de proteger os oceanos.

Com o estuário do Sado como pano de fundo, Garrett McNamara dá-nos a conhecer a cara por trás da Ocean Alive, a primeira cooperativa em Portugal dedicada à proteção do oceano. A bióloga marinha Raquel Gaspar recebeu o surfista de ondas gigantes no seu "escritório" para lhe falar de pradarias marinhas e como o projeto age para a sua proteção.

