Para ultrapassar as adversidades que se tem sentido é preciso ter só uma coisa: saúde. Para se proteger a si e à sua família e garantir a segurança de todos já existe a solução ideal.

Os mais pequenos pormenores podem fazer uma grande diferença na nossa saúde. Principalmente nos tempos que correm, devido ao contexto pandémico em que vivemos, devemos levar a nossa saúde muito a sério e reforçar a importância de estarmos seguros. Nós e a nossa família.

Existem aliados nesse sentido, como é o caso dos seguros de saúde. Seja para assegurar a saúde de toda a família, para evitar as filas de espera ou então para marcar consultas de especialidade médica, um seguro de saúde pode ser o seu melhor amigo nestes momentos e, mais do que uma comodidade, deve ser considerado algo necessário.

De norte a sul do país, a Real Vida Seguros garante o acesso a uma vasta rede de prestadores de cuidados médicos que lhe oferecem serviços personalizados e coberturas de assistência ao domicílio. A somar a tudo isto, os seguros de saúde podem ainda oferecer-lhe acesso ao médico online, onde pode contar com consultas por videochamada e prescrição médica por e-mail ou SMS. Este serviço é uma grande mais-valia nos tempos que correm, uma vez que temos de nos manter resguardados em casa, mas com a nossa saúde garantida.

Escolher o seguro ideal para si e para a sua família não deve ser uma escolha apenas baseada na sua saúde, mas também na sua carteira. Ter acesso a uma rede médica com consultas e restantes atos médicos com valores convencionados vai evitar surpresas quando chega a hora de pagar.

Feito à sua medida, o Real Seguro de Saúde permite-lhe, o acesso a uma abrangente rede de cuidados médicos a preços mais reduzidos, e ainda garante a comparticipação das despesas fora dessa mesma rede.

Decidir qual o melhor seguro de saúde para si depende das suas necessidades, das necessidades da sua família, bem como do preço que está disposto a pagar. Poderá variar consoante a dimensão do seu agregado familiar e das coberturas que pretende. Um bom seguro de saúde permite-lhe optar pelas coberturas que realmente necessita, sem a obrigatoriedade de contratar aquelas que sabe à partida que não irá utilizar.

Assim, é importante que, no momento da escolha, analise todas as opções e se informe sobre o seguro de saúde e o nível de coberturas e capitais para que possa tomar uma decisão consciente e escolher o plano de saúde adaptado às suas necessidades e do seu agregado familiar.

A Real Vida Seguros tem preparado para si uma oferta flexível, com o principal objetivo de garantir a melhor proteção e cuidados, sustentados por uma rede de prestadores de cuidados médicos de elevada qualidade. Assim, a seguradora pretende garantir um acesso cómodo e rápido a vários cuidados de saúde, bem como, a todos os meios de tratamento especiais, contando com as modalidades de cobertura Simples, Completo ou Total no Real Seguro de Saúde e o Real Seguro de Saúde Doenças Graves. Além disso, a Real Vida Seguros disponibiliza ainda uma solução mais económica, mas muito abrangente, o Real Seguro de Saúde Único.

Os períodos de carência e evolução dos preços consoante a idade são algumas das características a que deve ter atenção e informar-se antes de escolher o seu seguro. Para além disso, deve ainda estar atento às exclusões e confirmar se tem acesso à rede ibérica e a uma segunda opinião médica internacional.

Associado a um conjunto de doenças que em Portugal tem uma grande prevalência, o acesso a um reforço de capital para despesas médicas relativas a diagnósticos e tratamentos de doenças graves pode ser um passo decisivo para garantir uma proteção a todos os níveis para si e para a sua família.

Resumindo, um bom seguro de saúde tem inúmeras vantagens, como livre acesso a uma rede de especialistas, exames de diagnóstico com rapidez e a mais valia do tratamento de doenças graves. Todos, em sintonia, vão ser muito importantes para a sua saúde, garantindo a oferta de uma vasta gama de tratamentos e, por sua vez, maior possibilidade de cura.

Quando tudo gira à volta da nossa saúde faz ainda mais sentido, no momento que estamos a atravessar, ponderar a importância que a mesma tem e considerá-la em primeiro lugar. Como tal, se estes eram assuntos em que não tinha pensado até agora, chegou o momento de o fazer, não só pela fase que estamos a atravessar, mas também pela incógnita que representa o futuro, um futuro em que certamente quer ver a sua saúde - e a da sua família - protegida.

Para ajudar a perceber melhor quais as necessidades da sua família em relação a um seguro de saúde, responda a este quiz.