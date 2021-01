Um setor que não verga (tal como o metal que produz)

Hoje às 00:00 Facebook

Com a pandemia que está a assolar o mundo, a economia nacional ressentiu-se negativamente e a maioria das indústrias sofreu uma diminuição drástica dos seus lucros. No entanto, houve um setor que conseguiu contrariar esta situação: o setor da metalúrgica e metalomecânica.

O setor da metalúrgica e metalomecânica está presente em quase todos os momentos do nosso dia a dia, desde o café que tomamos pela manhã ao transporte que utilizamos para o trabalho. E a verdade é que este setor teve outubro de 2020 como o melhor mês de sempre na história da indústria metalúrgica portuguesa. No total, o metal nacional somou 1,9 mil milhões de euros, o que equivale a mais 3,7% do que em outubro de 2019 e mais 9,6% do que em setembro de 2020. No entanto, para falar do setor da metalúrgica e metalomecânica é necessário referir as empresas que fazem deste setor o que ele é. E o Grupo O Setenta é um ótimo exemplo.

Presente no mercado desde 1964, sendo a empresa mais antiga do Grupo, a Serralharia O Setenta, S.A. já teve altos e baixos, mas manteve sempre a perseverança e um enorme sentido estratégico e de compromisso, conseguindo permanecer no mercado e manter todos os postos de trabalho. Desta forma, hoje em dia, o Grupo que possui mais três empresas está em fase de crescimento, fazendo um caminho de procura de evolução e inovação constantes.

Pertencente ao Grupo O Setenta e, por isso, com o mesmo sentimento de inovação constante, a Perfilnorte, formada em 1993, e tem como atividade principal o revestimento e cobertura de pavilhões industriais com chapa perfilada. Atualmente tem especial enfoque na perfilagem de chapa galvanizada e pré-lacada, em várias cores e perfis, na perfilagem de madres furadas, no corte e quinagem de rufos, caleiros e outros acessórios para coberturas e fachadas, no corte de bobines em banda, na transformação de painéis de alumínio compósito, na venda de acessórios de ventilação, fixação e isolamento de coberturas e fachadas e na comercialização de painéis sandwich.

Também a Colaborante faz parte do Grupo O Setenta, tendo sido constituída em 2003, com o objetivo de lançar no mercado um produto inovador com escassa produção nacional, que é o Perfil Colaborante. Este é um perfil em aço galvanizado utilizado preferencialmente em lajes mistas como cofragem permanente capaz de suportar o betão fresco, a armadura e as cargas de construção.

E como a inovação é um valor bastante vincado no Grupo, a Perfilset - Montagem de Revestimentos Metálicos, Lda, a mais recente empresa, faz parte do importante Grupo O Setenta, mas tem como base outra vertente do setor metalúrgico: fabrico e montagem de soluções metálicas orientadas para a construção e reabilitação de edifícios industriais, comerciais e residenciais. Desta forma, a Perfilset fabrica fachadas ventiladas em painel compósito de alumínio, em chapa perfilada perfurada de alumínio e em painéis fenólicos, coberturas e fachadas em chapa perfilada e painel sandwich e brise soleil.

Assim, sempre com uma aposta na diferenciação e diversificação, O Grupo O Setenta pretende apresentar-se como uma marca pioneira num setor com um papel determinante na economia nacional e que tanto promove a produção nacional.