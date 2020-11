Uma solução à sua medida e à da sua saúde

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Tudo gira à volta da sua saúde. Como tal, é essencial ter um aliado à sua medida para enfrentar esta altura atribulada da melhor forma e assegurar que toda a sua família está saudável.

Agora, mais do que nunca, é altura de levar a nossa saúde muito a sério. Garantir que estamos saudáveis é o começo para nos sentirmos mais seguros e para termos energia para enfrentar esta altura tão complicada. O melhor seria se o conseguíssemos fazer a partir de casa.

É a pensar na importância de se resguardar em casa que o Real Seguro de Saúde lhe garante acesso ao serviço de médico online, onde pode ter consultas por videochamada e o envio da prescrição médica por SMS ou e-mail.

Atualmente, tudo gira à volta da nossa saúde, quer queiramos quer não. Assim, é essencial que lhe seja dada a importância devida e isso pode ser conseguido com um Seguro de Saúde feito à sua medida, uma vez que, mais do que uma comodidade, é algo necessário nos tempos que correm por diversas razões.

Como tal, é importante que entenda que contratar um Seguro de Saúde é sinónimo de se estar a prevenir a si e a toda a sua família, seja das longas filas de espera ou na dificuldade em marcar consultas de especialidade num curto espaço de tempo.

Ao subscrever um Seguro de Saúde, deve ter especial atenção a que rede de Prestadores de Cuidados Médicos terá acesso. No caso da Real Vida Seguros, vai ter acesso a uma rede que está presente em todo o país e lhe oferece acesso a um serviço personalizado e com coberturas de assistência ao domicílio. Mas antes de beneficiar do melhor que os seguros lhe podem oferecer, é importante saber como escolher o melhor Seguro de Saúde.

Assim, deve escolher o Seguro que melhor se adequa às suas necessidades de proteção, bem como os valores que está disposto a pagar. A Real Vida Seguros tem uma oferta flexível, deixando que cada cliente escolha as coberturas e capitais mais ajustados para si e para o seu agregado de família, não impondo a compra de coberturas de que não precisa.

A Real Vida Seguros tem uma oferta diversificada. Como tal, pode escolher entre o Real Seguro de Saúde com as modalidades de cobertura Simples, Completo ou Total, ou pelo Real Seguro de Saúde Doenças Graves.

Inovação é uma das palavras que caracteriza a Real Vida Seguros. Assim, pode ainda contratar o Real Poupança Saúde, que tem uma capitalização a médio e longo prazo e integra uma poupança com rentabilidade garantida.

Garante-lhe liquidez para pagamento de despesas de saúde, com uma rentabilidade anual mínima. Com este Seguro, tem ainda a possibilidade de resgate antecipado sem penalizações, desde que o faça para pagamento de despesas de saúde.

Garantir melhor proteção e cuidados sustentados por uma Rede de Prestadores de elevada qualidade é um dos principais objetivos da Real Vida Seguros.

Com um Real Seguro de Saúde não está só a garantir um conjunto de serviços para ter acesso rápido a cuidados de saúde para si e para a sua família, como a preservar a sua saúde que precisa de um aliado à sua medida nesta fase tão complicada.