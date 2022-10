Uns óculos à medida feitos através de realidade virtual

Hoje às 07:55 Facebook

Certamente já se apaixonou à primeira vista por um par de óculos e, uma vez postos, percebeu que não lhe ficavam bem ou eram muito desconfortáveis. Esta situação tem agora os dias contados, graças a uma nova tecnologia que permite criar os óculos ideais para si.

Nem sempre é fácil encontrar umas armações de que se gosta e que favorecem o rosto, mas que ao mesmo tempo sejam confortáveis. Encontrar este equilíbrio pode ser demorado e, em alguns casos, esgotante. Certamente que quem usa óculos graduados já passou por isto uma vez na vida. No entanto, ter o melhor dos dois mundos - conforto e beleza - é agora possível.

A pensar em situações como estas, a Alberto Oculista lançou um serviço exclusivo de óculos personalizados e feitos 100% à medida de cada pessoa, permitindo que ninguém fique insatisfeito ou desconfortável com as armações que escolheu. Pode selecionar o design, as cores e o tamanho é completamente ajustado ao seu rosto.

Estes óculos são produzidos através do software VEA (Virtual Eyewear Assistant). O sistema, em Portugal disponibilizado apenas na Alberto Oculista, processa todas as medidas biométricas do rosto da pessoa, fundamentais para a criação de um par de óculos adaptado e com encaixe perfeito, sugerindo de seguida os formatos de armações que mais se adequam à sua fisionomia.

A garantia é a de conforto absoluto, já que tudo nas armações foi desenhado tendo em conta as medidas do seu rosto.

Além disto, os óculos podem ser personalizados com infinitas opções de formatos, padrões, cores e detalhes. A personalização fica toda a seu cargo, até uma inscrição própria pode colocar, como o seu nome ou apenas as iniciais. O limite é mesmo a criatividade e a imaginação. Acima de tudo isto, a garantia é a de conforto absoluto, já que tudo nas armações, desde as medidas das hastes, o aperto das mesmas até à forma como os óculos assentam no nariz, foi desenhado tendo em conta as medidas do seu rosto. Uns óculos únicos no mundo, tal como a pessoa que os usa.

Este produto e serviço tão diferenciador e inovador já foi distinguido este ano com o selo de garantia e qualidade Cinco Estrelas pelos consumidores. Já em 2021 tinha sido eleito o Produto do Ano, na Categoria de Soluções Óticas.

Se ainda não conhece ou experimentou os "Óculos 100% à Medida", visite uma das lojas Alberto Oculista e vivencie toda esta experiência de criar os seus óculos, 100% à medida, totalmente personalizados. Tendo em conta a tecnologia utilizada, vai parecer que está dentro de um filme de ficção científica. Quanto ao resultado, de certeza que lhe irá agradar, afinal foi feito por si e para si.