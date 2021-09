Vai comprar casa? E quer ter a melhor prestação?

Hoje às 15:14 Facebook

A decisão de comprar casa é importante mas, ainda assim, é muitas vezes a mais fácil do processo. Quando chegamos ao crédito, começam as dúvidas - quanto pode pedir e com que juros. A Twinkloo simplificou o processo... sem custos.

Pesquisar os sites de diversos bancos, escolher três ou quatro, marcar reuniões e entregar uma dezena de formulários: a realidade de procurar o melhor crédito habitação não é mais do que uma gigante dor de cabeça.

Ainda há que somar o tempo investido em pesquisa - Spreads, TAEGs, Taxas fixas e variáveis, Euribor... o que significa isto tudo?

A Twinkloo simplificou. Especialista em negociar crédito habitação, o processo é mais simples do que nunca.

Crédito habitação simplificado.

As vantagens do serviço Twinkloo resumem-se em cinco pontos.

Só tem de falar com um agente Twinkloo - a primeira vantagem é essa. Não tem de andar de banco em banco, o seu agente faz isso por si.

A segundo vantagem, é ficar à espera... tudo acontece sem ter de fazer nada. Em poucos dias terá diversas propostas para escolher qual a mais vantajosa para o seu caso.

A terceira vantagem é a informação. Uma reunião com o seu agente Twinkloo para ser aconselhado, onde Spread, TAEG, taxas... ficam completamente claras. Sai da reunião com tudo aprendido, pronto para tomar uma decisão.

Há ainda mais duas vantagens "invisíveis". Uma é que quando recebe um da Twinkloo o banco sabe automaticamente que tem concorrência, pelo que apresentará à partida a melhor proposta possível.

Por fim: sem custos. O melhor é que o serviço é gratuito para quem procura crédito. O Twinkloo faz todo o trabalho por si, mas na verdade é remunerado pelos bancos - que premeiam quem lhes traz clientes. Uma equação onde todos ganham.

Para ter uma primeira simulação basta consultar o site do Twinkloo, onde é possível ver imediatamente uma oferta possível para o crédito que procura. Para uma simulação detalhada para um caso em específico basta pedir para ser contactado. Depois de ter todos os documentos do seu lado, o Twinkloo apresenta-lhe propostas no prazo médio de 48 horas.

Aprovado pelo Banco de Portugal

O Twinkloo é um intermediário de crédito que ajuda os clientes a nível do financiamento bancário. A base de ação é digital, assente numa aposta tecnológica forte, mas a marca conta também com escritórios em Lisboa e no Porto, com toda a disponibilidade para receber os clientes que assim o desejarem. É uma empresa creditada, regulamentada e registada pelo Banco de Portugal.