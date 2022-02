Vêm aí workshops que o ajudam a inovar o seu negócio

Hoje às 09:11 Facebook

Para os empresários do norte, inovação passará a ser a palavra-chave para atraírem crescimento às respetivas empresas.

E se lhe disséssemos que há formas de obter novas fontes de receita no seu negócio, novos meios para melhorar a comunicação da sua empresa, novas formas de ter mais sustentabilidade e mais oportunidades de operar em mercados internacionais? Seriam, certamente, boas notícias!

Pois bem, as Oficinas de Inovação - uma das atividades do projeto Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento - têm precisamente esse propósito: posicionar a temática da inovação na ordem do dia das micro, pequenas e médias empresas da região Norte, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de inovação que lhes permita atingir esses objetivos, e não só.

Independentemente do seu setor de atividade, através de sessões temáticas e de um conjunto de workshops, poderá saber mais de como liderar um projeto de inovação, compreender o conceito de inovação organizacional, identificar estratégias de inovação de produtos, serviços, processos e modelos de negócio, conceber, liderar e implementar projetos de inovação ou ativar projetos e atividades de inovação aberta.

E porque se aprende melhor fazendo, as ações têm uma componente prática muito forte, uma vez que os conhecimentos adquiridos nas formações são aplicados executando o seu próprio projeto de inovação, a aplicar à sua organização.

O programa completo conta com uma sessão de abertura de nome "Inovação Aberta" e com seis workshops: Estratégia e Ideação, Ferramentas de Gestão de Projetos de Inovação, Pessoas, Equipas e Colaboração, Digitalização, Sustentabilidade e Economia Circular, Marketing e Comunicação e Prototipagem e Pitching. No final, haverá tempo para uma Sessão de Apresentação de Projetos.

A participação das empresas é gratuita, mas a inscrição - que pode ser feita individualmente ou em equipa com um máximo de três participantes - é obrigatória através do formulário disponível no site Novo Rumo a Norte.

O Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento é um projeto promovido pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) e cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.