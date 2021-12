Vila Real recebe um Continente restaurado, moderno e sustentável

Hoje às 18:46 Facebook

Uma maior oferta, mais lugares de estacionamento e descontos de 10% em Cartão Continente. Assim se assinala a reinauguração da loja de todos os vila-realenses.

Vila Real começou o mês de dezembro com um Continente completamente remodelado e adaptado às necessidades dos habitantes, para que ali encontrem tudo o que precisam. O novo espaço tem 4.575 metros quadrados e estará aberto das 8h00 e 22h00, recebendo também outras lojas.

No hipermercado serão 25 caixas prontas para evitar filas, enquanto que no espaço comercial incluem-se ainda a loja de animais ZU, a papelaria Note, o espaço de saúde e parafarmácia Well"s, a clínica Dr. Well"s, as tecnológicas Worten e Worten Mobile, a MO e a padaria e pastelaria Bagga.

Para além do aumento das áreas comerciais, a remodelação incluiu o alargamento do estacionamento, que passa a ter mais de 500 lugares. Assim que sai do carro, o cliente reconhece a identidade de Vila Real na loja. Desenhada pelo arquiteto local, Belém Lima, a fachada incorpora referências ao doce tradicional Cristas de Galo, entre outros elementos característicos da cidade.

Este investimento permitiu ainda melhorar significativamente a Avenida do Regimento de Infantaria 13, que acolhe a loja. Assim, foram sujeitas a manutenção as duas vias de trânsito em ambos os sentidos, as faixas de rodagem foram reduzidas e as áreas pedonais foram alargadas e reconfiguradas.

E como quem terá de dar a derradeira avaliação do novo espaço são os clientes, a inauguração não podia passar sem um presente: 10% de desconto em Cartão Continente em toda a loja, entre 30 de novembro e 5 de dezembro. Simultaneamente, estará a decorrer a ação Roda de Prémios para compras superiores a 40 euros, com vários prémios disponíveis.

Com mais quantidade e variedade de produtos, o Continente quer que as compras sejam feitas a pensar também no meio ambiente. Por isso, em Vila Real, os consumidores podem utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes e na padaria. Já na charcutaria e take-away, podem ainda levar as próprias caixas para armazenar a comida.

E para evitar ao máximo o desperdício alimentar, os vila-realenses vão encontrar à venda cabazes de cinco quilos de frutas e legumes por 0,50 cêntimos/kg. Embora próximos do limite do prazo de validade, todos estes produtos estão em boas condições de consumo.

Pela loja, estão ainda espalhados equipamentos onde os consumidores podem depositar óleos alimentares, pilhas e rolhas de cortiça usadas. Estes produtos serão depois levados para a reciclagem.

De modo a atingir um consumo energético sustentável, o espaço é iluminado por lâmpadas de baixo consumo, 100% LED. Enquanto recurso essencial, a água também não será desperdiçada através equipamentos desenhados para controlar e reduzir o consumo excessivo. O Continente de Vila Real tem ainda três áreas especiais para armazenar temporariamente os resíduos geridos pela loja.