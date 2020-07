Viver a vida, a todo o gás

Hoje às 00:00 Facebook

Quando se trata de cuidar da sua casa ou da sua empresa, há pequenos pontos que podem ditar a diferença para levar a vida com a energia certa.

Ainda existem muitas casas e empresas que utilizam o gás de garrafa como fonte principal de energia, e por muito que antigamente isso fosse visto como um inconveniente (ninguém gostava de carregar garrafas pesadas pelas escadas acima), nos dias que correm, a garrafa de gás representa flexibilidade, conveniência e poupança. Especialmente se for a garrafa com o nome certo.

Apresentando-se como uma companhia energética a nível global, a Repsol Gás Portugal apresenta-se como uma empresa com uma longa história no país que, a par com a tecnologia, tem evoluído bastante ao longo dos anos. Com fornecimento de energia para residências e empresas, vários são os valores que regem esta companhia amiga do meio ambiente: eficiência, segurança, versatilidade e flexibilidade - algumas das razões que a transformam na melhor solução energética, adaptada às diferentes necessidades dos seus clientes.

Seja para aumentar o conforto ou para garantir que o seu negócio não para, o gás da Repsol é visto como essencial em residências, no setor hoteleiro, na agricultura e na indústria, sendo reconhecido pela versatilidade das suas garrafas mas também por serviços que disponibiliza, tais como seguros específicos para proteção do lar e dos seus bens, por exemplo.

A boa notícia é que, agora, ser cliente Repsol tem ainda mais vantagens. O programa de fidelidade Pontos Repsol Move engloba agora a compra de garrafas de gás. Ficou com vontade de saber mais? Nós explicamos. No fundo, cada cliente Repsol Move, ao comprar uma garrafa de gás Repsol - agora com uma nova imagem, adaptada aos tempos atuais - receberá pontos que podem ser trocados por diferentes prémios.

Do programa fazem parte as garrafas domésticas - que valem 50 pontos cada - e as industriais - que valem 100 pontos. Em cada uma das garrafas estará um código único que deverá ser inserido no site da Campanha. O melhor de tudo isto, é que em cada mês civil poderá inserir até 4 códigos diferente, para o mesmo cartão.

Quanto aos pontos acumulados, estes podem ser trocados por prémios, de acordo com as condições gerais do programa. A melhor forma de ficar a par de todas as vantagens é através da app para smartphone, que é tão conveniente como o próprio ato de comprar o gás que alimenta a sua casa ou a sua empresa. Afinal, com tantos pontos de venda e com a possibilidade de entrega na morada que indicar, não existe mesmo razão para viver a vida a meio gás.