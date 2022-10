Voltar às reuniões presenciais é um investimento na sua empresa

Hoje às 09:19 Facebook

A socialização, o sentido de pertença, a partilha de conhecimento e ideias que acontecem nas reuniões de negócios presenciais são hoje mais do que nunca essenciais para o sucesso das empresas e para a motivação dos colaboradores.

Há mais de dois anos que as empresas se viram obrigadas a transitar as suas operações para o online, do trabalho diário às reuniões habitualmente presenciais, são muitas as que se adaptaram aos tempos que vivemos. Atualmente, muitas delas preferem manter esse método de trabalho, no entanto, são diversos os estudos que demonstram, simplesmente, que não há nada que substitua o encontro cara a cara.

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América, pelo MIT Human Dynamics Lab, mostra que pedidos feitos presencialmente são 34 vezes mais eficazes do que aqueles que são enviados por e-mail e que um aperto de mão físico promove a cooperação e influencia os resultados da negociação, para melhor, claro. Além disso, são várias as provas que corroboram o argumento de que as reuniões presenciais criam espaços para decisões de negócios difíceis e promovem um pensamento estratégico muito mais complexo do que reuniões virtuais.

Também viajar para participar em feiras, conferências e congressos gera ocasiões de networking, que podem ser cruciais no percurso profissional. Esses encontros podem permitir identificar novos parceiros de negócio, fornecedores interessantes e potenciais clientes.

Muitas viagens de trabalho levam à deslocação para outros países, o que implica mais custos para as empresas. Por isso, a TAP apresenta-se como o parceiro ideal nestas horas, com muitas vantagens para quem viaja em negócios: ao disponibilizar diversas tarifas, poderá escolher a que se adequa melhor a cada viagem. Se pretende viajar com a possibilidade de alteração de viagem sem custos, pode fazê-lo com as tarifas Classic e Plus, da Classe Económica. Se preferir uma experiência completa, não há como a Classe Executiva da TAP, que lhe oferece uma viagem única, com prioridade no aeroporto e acesso ao lounge, além da gastronomia e conforto a bordo, passando pelo entretenimento.

Além de tudo isto, viajar pode ser ainda mais fácil com o programa da TAP para empresas, que oferece acordos com benefícios adequados às necessidades de cada entidade. Para grandes empresas com um volume de viagens anual elevado, existe um programa personalizado e condições exclusivas. Para PME, o programa TAP Corporate, que é gratuito e não tem requisitos mínimos de volume de viagens anual para inscrição, permite a redução de custos na compra de viagens de negócios, já que as empresas acumulam saldo com a compra das suas viagens. Este saldo pode ser utilizado em voos, serviços ou produtos TAP, nomeadamente em bilhetes, bagagem extra, acesso aos lounges, marcação de lugar a bordo e compra de fast track.

Neste momento, a companhia área tem em vigor uma oferta de duplicação do saldo acumulado em viagens até dia 28 de outubro. As vantagens são para empresas e colaboradores, porque enquanto a organização acumula saldo, os funcionários continuam a acumular milhas, através do Programa TAP Miles&Go. São só benefícios para que não deixe de fazer as suas viagens de negócios e se possa encontrar cara a cara com os seus parceiros, fornecedores, clientes ou equipa.

Independentemente do local onde for a sua próxima reunião de negócios, certamente encontrará o seu destino na vasta rede oferecida pela TAP: Europa, África, América do Norte e América do Sul.