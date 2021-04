Webinar: Tosse Convulsa em pessoas com DPOC

Hoje às 00:00 Facebook

Sabia que a tosse convulsa tem um grande impacto e consequências em pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica? Não perca o Webinar que, em parceria com várias Associações, pretende informar melhor as pessoas sobre o assunto.

O JN e a TSF promovem, em parceria com a Associação de Doentes Respira, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e o Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, um webinar com objetivo de informar as pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica sobre o impacto e consequências da tosse convulsa.

Este debate contará com a participação de vários convidados, nomeadamente o Dr. Eduardo de Gomensoro - Diretor Médico de Vacinas da GSK Portugal, a Dra. Isabel Saraiva - Presidente da Respira, o Dr. Rui Costa - Especialista de Medicina Geral e Familiar e Coordenador do GRESP e a Prof. Paula Pinto - Pneumologista e Vice-Presidente da SPP.

Neste espaço procurar-se-á igualmente promover, junto da população em geral, uma maior consciencialização da importância da vacinação ao longo da vida. Esta iniciativa acontece precisamente na Semana Europeia de Vacinação. Acompanhe em direto na página de Facebook do Jornal de Notícias dia 30 de abril às 11h30 e não perca ainda no dia 3 de maio o programa especial na TSF depois das 15h e reportagem no Jornal de Notícias.