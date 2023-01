Paulo Portas eleito para Conselho de Administração da Mota-Engil

JN/Agências Hoje às 18:57 Facebook

Os acionistas da Mota-Engil elegeram, esta segunda-feira, Paulo Portas para o Conselho de Administração do grupo, tendo este órgão designado Carlos Mota dos Santos como novo presidente executivo (CEO) do grupo, segundo dois comunicados ao mercado.

Na informação, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "foi aceite a renúncia como membro do Conselho de Administração da Sociedade, para o mandato em curso", entre 2021 e 2023, Xiangrong Wang, tendo sido para este mandato eleitos para o Conselho de Administração João Pedro dos Santos Dinis Parreira, José Carlos Barroso Pereira Pinto Nogueira e Paulo Sacadura Cabral Portas.

A Mota-Engil indicou ainda que "por deliberação do Conselho de Administração, na reunião realizada em 30 de janeiro de 2023 foram designados para a Comissão Executiva", para o triénio em curso, 2021-2023, Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos (Chief Executive Officer, CEO), Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota (Deputy-Chief Executive Officer), Xiao Di, João Pedro dos Santos Dinis Parreira e José Carlos Barroso Pereira Pinto Nogueira (Chief Financial Officer, ou seja, administrador com o pelouro financeiro).

De acordo com outro comunicado remetido pela empresa, foram hoje "aprovados todos os pontos" desta assembleia-geral, incluindo "a proposta de nomeação dos novos membros para o Conselho de Administração", com Carlos Mota dos Santos "eleito presidente do Conselho de Administração e Chief Executive Officer".

Assim, na assembleia-geral "estiveram presentes representantes de 74,76% do capital social da empresa, tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 97,58% dos votos emitidos na Assembleia".

Foi ainda aprovada "a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração" e a "aprovação, para o mandato em curso, da fixação em dezassete membros" para este órgão de gestão.