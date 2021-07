"Pedem experiência, mas sem emprego nunca a ganhamos"

Delfim Machado Hoje às 07:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Lopes perdeu o part-time devido à pandemia e já foi a cinco entrevistas sem sucesso.

Com o pai, à porta do Centro de Emprego de Guimarães, Maria Lopes é o exemplo das dificuldades que muitos jovens sentem para entrar no mercado laboral. A jovem de 19 anos, com curso profissional ligado à área do turismo, tinha um part-time na restauração até a pandemia obrigar o espaço a fechar. A consequência foi o desemprego de Maria e a busca incessante por nova ocupação profissional, dificultada pela pandemia e pela falta de experiência.