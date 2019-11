Pedro Machado: "O aeroporto é fundamental em qualquer destino turístico do Mundo"

João Pedro Campos Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Machado lidera a considerada "melhor região do turismo" do país. O Centro precisa, no entanto, de receber aviões para crescer e Monte Real é a solução desejada.

Considerada pela Publituris a melhor região de turismo do país, o Centro tem vindo a aumentar o número de visitantes. Para o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, de 52 anos, a região criou novos polos, mas ainda é preciso um aeroporto, defendendo a solução da Base Aérea de Monte Real.

O que significa este prémio?