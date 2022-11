Ministra diz que pensões vão ser atualizadas em janeiro

JN/Agências Hoje às 19:15 Facebook

A ministra do Trabalho afirmou, esta quarta-feira, que o Governo está a tentar garantir que os aumentos das pensões comecem a ser pagos em janeiro e que os valores diferenciais repõem o montante que estava previsto na fórmula.

"Estamos a procurar que isso aconteça o mais depressa possível", afirmou a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, quando questionada sobre se a atualização das pensões vai começar a ser paga aos pensionistas já em janeiro de 2023. "Esse foi o compromisso que assumimos e hoje tivemos os cálculos e as previsões apresentadas pelo INE", em função dos quais o Governo vai "ajustar o valor a atualizar em 2023, fruto dos números mais recentes quanto à inflação", disse.

De acordo com a ministra, a partir de 2 de janeiro de 2023, as pensões até 960 euros terão uma atualização de 4,83%, que é no fundo, o valor que é o diferencial necessário para cumprir exatamente o valor que está previsto na fórmula [de cálculo], complementando com a meia pensão que já foi paga".

Já nas pensões entre 960 euros e seis IAs o aumento será de 4,49% e nas pensões de mais de seis IAs o aumento será de 3,89%, especificou Ana Mendes Godinho, salientando ainda que "o próprio IAs terá uma atualização de 8,4%, passando a ser de 480 euros". Ou seja, exemplificou, "uma pensão de 500 euros terá um aumento de cerca de 24 euros".

A ministra garantiu ainda não haver "qualquer corte nas pensões" e que vai ser publicada "uma portaria com estes valores diferenciais para acertar, de forma a garantir que na soma entre as duas parcelas, entre a meia pensão [que já foi paga] e esta atualização que é feita em 2023, se garante exatamente o mesmo valor [que] daria na aplicação da fórmula".

Ana Mendes Godinho falava em Santarém, à margem do Encontro de Centros Qualifica, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, sob o lema "Uma Agenda PRR transformadora para as Qualificações

IAS vai ser atualizado em 8,4% em 2023

O valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado em 8,4% em vez de 8%, em 2023, passando para 480,43 euros, informou hoje o Ministério da Segurança Social.

Estes ajustamentos, quer na atualização do IAS quer das pensões, têm por base os dados da inflação hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que indicam que a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação (que tipicamente serve de referência para a atualização do IAS e das pensões) foi de 7,46% em novembro, acelerando face aos 6,83% do mês anterior.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que o IAS - indexante usado para diferenciar a atualização das pensões em função do seu valor mensal - terá em 2023 um "aumento de 8,4% passando de 443,20 euros para 480,43 euros".

Inicialmente o Governo tinha referido que o IAS seria atualizado em 8%, tendo admitido que o valor seria ajustado caso a inflação final fosse mais alta do que o estimado.