Pensões vão ser pagas no dia 6 de abril

As pensões de velhice e por invalidez e o complemento solidário para idosos vão ser pagos dois dias mais cedo, a 6 de abril, face à data prevista, de 8 de abril, segundo uma nota publicada no site da Segurança Social.

Os feriados relativos ao período da Páscoa em Portugal (Sexta-feira Santa, no dia 7) e na Zona Euro, que também considera o dia 10, como sendo a Segunda-feira de Páscoa, ditaram a antecipação do pagamento que será feito por transferência bancária ou por vale correio.

Por norma, quando o processamento das pensões, agendado todos os meses para dia 8, ocorre a um fim de semana, como é o caso deste mês, uma vez que coincide com o sábado, véspera do Domingo de Páscoa, a Segurança Social costuma efetuar o processamento no dia útil seguinte, o que seria no dia 10, segunda-feira.

Porém, como dia 10 é feriado do sistema único de pagamentos interbancários da Zona Euro (SEPA), e para evitar que os pensionistas recebessem a sua prestação só a 11 de abril, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social decidiu adiantar o pagamento já para esta quinta-feira, 6 de abril.

