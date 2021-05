Peso das exportações na economia recua para níveis só vistos no tempo da troika

Paulo Ribeiro Pinto com Ilídia Pinto (JN/Dinheiro Vivo) Hoje às 07:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Vendas ao exterior desceram abaixo dos 40% do PIB em 2020. Pandemia travou crescimento e retoma ainda vai demorar.

É como se o país recuasse dez anos até à anterior crise. O peso das exportações nacionais no produto interno bruto (PIB) caiu para 36,8% em 2020, num ano em que a atividade também teve a maior recessão da democracia, com uma contração homóloga de 7,6%.

A pandemia retirou mais de 19 mil milhões de euros às vendas ao exterior face a 2019, quando as exportações valeram 43,8% do PIB, o valor mais elevado das atuais séries do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP). A expectativa era que o país caminhasse a passos largos para que as exportações representassem cerca de metade do PIB. Essa meta foi agora adiada.