Pesquisa de carros no Standvirtual duplicou com a pandemia

Carla Aguiar Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Procura de elétricos aumentou, mas o stock de usados ainda não vai muito além dos 5% da oferta. Com a entrada no grupo OLX, o Standvirtual tornou-se um gigante de dados sobre pesquisas para compra e antecipa as tendências do setor.

Muita coisa mudou ao longo dos 17 anos do Standvirtual, a plataforma online para venda de automóveis usados. O digital ganhou terreno, chegaram novas modalidades de mobilidade, os elétricos vieram para ficar e a pandemia fez duplicar a pesquisa de carros na internet.

Isso mesmo assegura o diretor-geral do Standvirtual Nuno Castel-Branco, que desde 2020, aponta "um crescimento de 100% na procura de carros online no segmento dos 18 aos 25 anos e também nos consumidores com mais de 50 anos, que estavam mais habituados a ir diretamente aos stands".

"É preciso ver que houve um período em que os stands estiveram mesmo fechados, mas as pessoas não deixaram de ter interesse em procurar carros e fizeram-no através da internet", lembra Nuno Castel-Branco. E se é verdade que esse aumento no número de pesquisas online não se traduziu num incremento das vendas do sector - muito pelo contrário, o mercado sofreu uma séria contração durante a pandemia - forneceu pistas sobre os modelos que iam ter maior procura, assim que a tempestade passasse. E criou novos hábitos, fidelizando clientes.

Antecipar o mercado de amanhã

"Somos o market place online de Portugal e isso deixa-nos numa posição em que conseguimos antecipar o que vai ser o mercado de vendas nos próximos dois, três meses a partir das pesquisas que estão a ser feitas hoje", refere o diretor-geral do Standvirtual.

Para esta posição de observador privilegiado contribuiu em grande medida o facto de, nos últimos cinco anos, a empresa ter passado a pertencer ao Grupo OLX, o gigante das vendas online em Portugal. "Isso permitiu-nos ganhar escala", reconhece o gestor com larga experiência no ramo automóvel e que assumiu funções há dois anos, já depois da aquisição pela OLX.

PUB

Com a posição relevante que tem em portais horizontais e verticais, o grupo é atualmente o operador nacional que mais dados possuiu sobre as preferências dos consumidores que buscam um automóvel, através das suas pesquisas no ciberespaço.

"No tratamento desses dados é colocado um grande enfoque", salienta o gestor. Porque não só a informação é o segredo do negócio, mas porque a detenção dessa informação, possível a partir da análise de Big Data pode tornar-se ela própria um negócio. No caso, o Standvirtual presta consultoria às próprias marcas libertando regularmente para o setor as grandes tendências da procura, com a particularidade de poder ter indicadores regionais ou preferências particulares.

"Os dados que recolhemos permitem-nos saber, por exemplo, que vão vender-se mais suv nos próximos meses, e se no Norte a cor preta tem uma certa procura, no Sul já nem tanto, por causa do calor". Este tipo de informação dá pistas aos próprios revendedores que podem reorientar as encomendas. Até porque "cerca de 20% dos clientes que procuravam um automóvel usado acabam por comprar novo", diz Nuno Castel-Branco, a partir de mais uma informação que resulta do tratamento dos dados deixados na plataforma de cada vez que um utilizador clica num determinado modelo.

Procura de elétricos em alta

"Neste momento as pesquisas indicam que há uma grande aceleração na procura de carros elétricos, superior aos outros segmentos, mas ainda há pouca oferta de usados elétricos", admite o diretor-geral. A percentagem de veículos elétricos usados à venda no total não é muito maior do que 5% ,contra 30% de veículos novos. "O problema atual é a enorme falta de veículos novos para venda, devido à crise mundial na produção de microchips, que faz com que os prazos de entrega de certos modelos cheguem aos seis meses", observa.

A prestação de serviços ao cliente particular ou empresarial é, aliás, um dos pontos que o Standvirtual quer aprofundar. Nesse sentido a empresa já recrutou mais de 20 pessoas desde o início da pandemia, de norte a sul, com perfil digital. Nos últimos anos, o Standvirtual "investiu em regras de maior transparência, obrigando os carros anunciados a revelar a matrícula, para que as fotografias sejam reais, a evitar o phishing e a emitir alertas sempre que os carros anunciados se desviam demasiado dos preços de referência do mercado, para prevenir fraudes", explicou aquele responsável.

Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em www.portugalms.com