Petrolífera Shell atinge lucros de 38.455 milhões de euros em 2022

JN/Agências Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia petrolífera Shell atingiu um recorde de lucros anuais em 2022 ao registar ganhos na ordem dos 42.309 milhões de dólares (38.455 milhões de euros), mais 110% em relação a 2021.

No último trimestre do ano passado a Shell registou lucros superiores aqueles que os analistas tinham previsto, alcançando os 19.409 milhões de dólares (9.450 milhões de euros), um aumento de 54% em relação ao trimestre anterior.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a Shell assinala que os ganhos totais anuais alcançaram os 386.201 milhões de dólares (350.832 milhões de euros) face aos 272.567 milhões de dólares (247.749 milhões de euros) do ano anterior, mais 29,5%.

PUB

Apesar da descida dos preços do petróleo e do gás, comprados no terceiro trimestre, a companhia destaca que a situação foi compensada por níveis mais altos relativos ao comércio de vendas de gás natural liquefeito (mais 07% por volume).

A Shell também anunciou hoje a recompra de ações, prevendo concluir o processo antes do anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2023.

Em virtude dos resultados, a petrolífera britânica reduziu a dívida (valores brutos) de 52.556 milhões de dólares (47.791 milhões de euros) para 44.838 milhões de dólares (40.784 milhões de euros), menos 15%.

Em 2022, a empresa repartiu dividendos por ação que correspondem a um valor 16% superior aos números de 2021, após a passagem de 0,8935 dólares por ação para 1,0375.

O presidente do Conselho de Administração da Shell, Wael Sawan, considerou que os resultados do quarto trimestre e do conjunto do ano "demonstram a força da carteira diferenciada da Shell" assim como "a capacidade de repartir energia vital aos clientes", num contexto de volatilidade.

Sawan comprometeu-se, por isso, a avançar para a simplificação da companhia e a distribuir os lucros aos acionistas.