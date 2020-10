PEV considera que Orçamento "está longe de responder aos problemas"

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

O Partido Ecologista "Os Verdes" considerou, esta terça-feira, que o Orçamento do Estado para 2021 "está muito longe de responder aos problemas do país" e reservou para mais tarde a decisão sobre o sentido de voto no Parlamento.

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, o deputado José Luís Ferreira afirmou que, nos próximos dias, após uma análise mais profunda ao orçamento, a "direção do partido tomará uma decisão" quanto a um sentido de voto na generalidade.

Apesar de reconhecer que o executivo de António Costa "acolheu algumas das poucas propostas que o PEV fez chegar ao Governo", o deputado dos Verdes considerou que o OE2021 "está muito longe de responder aos problemas dos portugueses e do país", face à pandemia de covid-19, mas também quanto à situação social e ambiental.