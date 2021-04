PIB cai 5,4% no primeiro trimestre face ao do ano passado

JN/Agências Hoje às 09:50 Facebook

O Produto Interno Bruto português registou uma contração homóloga de 5,4% no primeiro trimestre do ano, "refletindo os efeitos do confinamento geral", e recuou 3,3% em cadeia, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de -5,4% no primeiro trimestre de 2021 (-6,1% no trimestre anterior), refletindo os efeitos do confinamento geral decretado no início deste ano devido ao agravamento da pandemia covid-19", pode ler-se numa estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

Comparativamente com o último trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3%, em volume, após o "ligeiro aumento" de 0,2% verificado no trimestre anterior, "refletindo o impacto das limitações à mobilidade em consequência do agravamento da crise pandémica no início do trimestre".