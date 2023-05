Pingo Doce contesta nos tribunais e não deve ser o único

O setor da distribuição alimentar prepara-se para contestar, nos tribunais, a aplicação da taxa sobre lucros excessivos, legalmente denominada contribuição de solidariedade temporária. Um dos primeiros grupos de distribuição alimentar a assumir que o fará é o Jerónimo Martins e não deverá ser o único.

"Ainda que pague a contribuição em setembro, depois de apurados os valores efetivos, o Pingo Doce irá contestar a sua aplicação", garantiu fonte do grupo ao JN. Na base da contestação está, entre outros aspetos, a "aplicação retroativa" da taxa. É que a lei que regulamenta este imposto foi publicada em Diário da República no final de 2022 e incide sobre lucros desse ano. Ou seja, a maior parte dos lucros abrangidos pela taxa já tinha sido adquirido antes do diploma entrar em vigor.

Outras batalhas judiciais